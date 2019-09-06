賈躍亭卸下Faraday Future執行長職位，由Byton共同創辦人接手

近期傳出Faraday Future將有高層人事異動消息，官方稍早證實賈躍亭將辭去執行長職務，接下來將轉任產品暨用戶體驗長 (CPUO)。

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而依照Faraday Future說明，賈躍亭未來將負責網路生態系統戰略整合落實，並且推動人工智慧應用、產品定義，同時增加用戶人數、使用體驗，以及後續經營等工作事項。

至於賈躍亭原本職務，將會由新興電動車品牌Byton共同創辦人Carsten Breitfeld接手，並且加速推動Faraday Future將車輛產品帶到市場，同時也將促使既有融資完成。

即便失去恆大資助，但Faraday Future稍早從第九城市取得高達6億美元融資，同時也與美國商業銀行Birch Lake Associates達成協議，預計提供2.25億美元資金，讓Faraday Future能以充足資金繼續說服合作供應鏈，協助加快旗下市售車輛產品FF91順利進入市場。

此外，Faraday Future也計畫在中國市場打造基於FF91的電動車，並且預期可在2020年以前實現每年可達30萬輛車生產數量。

只是目前Faraday Future已將原本位於洛杉磯的總部大樓以1000萬美元價格出售，同時原本計畫用於生產FF91車款的拉斯維加斯廠房也已經對外招標出售。另外，Faraday Future先前傳出多名主管離開、公司大幅裁員，加上賈躍亭名下欠債未還相關案件涉及金額更達人民幣70億元以上，似乎仍讓Faraday Future能否順利推出旗下電動車款畫上問號。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》