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USB4標準公布！ 蘋果Mac用戶早已玩膩

2019-09-05 20:44聯合新聞網 iPhone News 愛瘋了

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USB開發者論壇USB-IF宣布已經完成USB4技術規範的開發，今天提供了該標準的相關新細節。USB4將支援40Gb/s數據傳輸，是目前20Gb/s的兩倍，同時向下相容USB 3.2和Thunderbolt 3接口。目前這技術早已用在MacBook Pro和iMac等蘋果電腦上。

USB4引入了Intel的Thunderbolt雷電協議規範，雙鏈路運行(Two-lane)，傳輸能達到40Gbps，和目前Mac電腦使用的Apple Thunderbolt 3（USB-C）相同。USB4將只有USB Type-C一種接口形態，可向下相容USB 3.2/3.1/3.0、Thunderbolt 3。

對於Mac來說，USB4應該為相容帶來更多的統一性。USB4採用了Intel的Thunderbolt技術，該技術已經在MacBook Pro和MacBook Air以及桌上機Mac上使用。這意味著許多Mac用戶已經體驗過USB4的好處，但新標準對於Mac來說仍然是個好消息。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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