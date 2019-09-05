Apple Card不能放皮夾 專用木盒要價1200元起

蘋果在三月WWDC推出首張Apple Card信用卡，雖然因為法規問題目前還無法在台灣發卡，不過已經有國外YouTuber搶先開箱了！強調無年費、即時高現金回饋，還能擋子彈的這張蘋果信用卡，確實也相當尊爵不凡，Apple甚至為它開了Apple Card的支援頁面，包括各項存放與清潔方式都列出來了....這張Apple Card經蘋果官方證實：它就是尊爵不凡、不跟其它信用卡放在一起！還不能放在普通的錢包裡，放在皮革裡也有褪色的風險，因此，現在國外廠商就為它推出了Apple Card存放木盒！

最普通、什麼都沒有的楓木款式從美金39元(約台幣一千二)起，如果你想要印一些客製化圖案的胡桃木款，則會漲到139美元(約台幣四千三)，當然也不是只能放Apple Card，如果你願意的話也可以放別的信用卡，打開這個小木盒，有兩個步驟要做：1.滑開蓋子、2. 把信用卡推出來。嗯，我只能說世界之大無奇不有，賺錢的方式也是百百種🤣🤣🤣

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(新聞來源：the Verge)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》