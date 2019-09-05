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電力最強挖礦機？核電廠員工上班竟偷電挖礦

2019-09-05 18:37T客邦

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage
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雖然說利用虛擬機挖礦賺錢的熱潮已經過去，主要是越來越多人發現，光是電費的支出可能已經高於挖礦的成本。不過，如果電力不用錢的話，那麼基本上挖礦還是一種可以考慮的賺錢方式。因此這兩年我們開始聽見有人「偷電挖礦」。不過最近在烏克蘭的這則新聞有點厲害，一樣是偷電挖礦，只是當事人是直接偷烏克蘭核電廠的電，堪稱史上最強電力的挖礦機。

烏克蘭的國家安全局（SBU）正在針對烏克蘭國家單位的資訊安全進行調查，他們在上個月突襲了位於烏克蘭南部的核電廠，在行政大樓內的某一間辦公室沒收了 6 張 Radeon RX 470 的 GPU 顯卡、主機板、電源、延長線、USB 隨身碟和硬碟。根據他們指出，一名核電廠的雇員，被查出在核電廠內偷連接上挖礦機來挖礦賺錢。

為了安全，核電廠內的電腦是採用封閉網路，並沒有對外連接。而這名雇員為了挖礦，將機構內的電腦接上外網，形成一個安全漏洞。SBU表示，核電廠的電腦如果連上了Internet，很有可能使核電廠的安全陷入不確定性。惡意的攻擊者可能會利用挖礦程式形成一個切入點，然後對核電廠進行攻擊。

這座烏克蘭的核電廠擁有三座核子反應爐，如果遭受攻擊的話後果將不堪設想。不過，SBU也表示暫時並沒有發現任何有危害到核電廠安全上的問題。

電廠官方表示，根據內部調查顯示，這款挖礦裝置雖然位置位於核電廠的行政大樓內，但是並沒有與核電廠的電腦有實體的連接，因此並沒有跡象顯示電廠的資訊外洩。不過，因為這名雇員的「私人電腦裝置」在工作時間消耗了公司的電力，因此該雇員除了要負擔刑責外，也被要求要支付在這段期間內電廠因此損失的電力費用。

新聞來源：telegraphzdnet

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

核電烏克蘭核電廠虛擬貨幣

T客邦

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