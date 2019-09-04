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中美新海底光纜Google、FB均投資 美國擬封殺！

2019-09-04 22:21INSIDE

Credit: Pacific Light Data Communication...
Credit: Pacific Light Data Communications Co.
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據美國媒體《華爾街日報》報導，由於國安考量，美國政府官員正在找方法阻止中美之間一條新的跨國海底光纖通訊電纜（以下簡稱海底光纜），這條海底光纜跨越太平洋連接美國洛杉磯和中國香港，投資者為 Alphabet公司（Google）、 Facebook 和一家中國企業，已經砸下數億美元投入建設。

目前這條長達 8,000 英里（約 12,875 公里）的海底光纜的基本建設已由鋪設船大致完成。此工程的臨時施工許可，將在本（9）月份到期。

相關知情人士說，美國司法部領導之下的電信事務審查小組「Team Telecom」已明確表示「堅決反對該計畫」，原因是對該計畫中國投資者「鵬博士電信傳媒集團股份有限公司」（以下簡稱鵬博士）與中國政府關係相當緊密，以及香港正在爆發反送中。

鵬博士是中國第四大電信供應商，這家在上海市的民營公司提供寬頻服務給數百萬使用者。中國的《國家情報法》中規定「所有組織和個體都要對國安部的情報工作提供協助和合作」。中國的《反間諜法》也規定「所有公司和公民都必須提供信息，不得拒絕」。這些相關法規引起了美國的嚴重擔憂。

根據該公司官網介紹，這條太平洋海底光纜（PLCN）預計未來3年內，極有可能成為中國香港直接連接美國本土的唯一一條國際海底光纖電纜，總設計容量目前為世界第一，可從香港與現有其他海纜系統互聯互通，將滿足跨太平洋區域高速、低成本、大容量的國際通訊寬頻需求，為現有的中國、日本到美國的跨太平洋海纜系統提供備份與保護路由，也為中東、東南亞、中國的業務流量開闢新的路由。

《華爾街日報》在華府的記者報導稱，相關國家安全審查可能會改寫中美之間的網際網路連接規則。據了解，電信事務審查小組「Team Telecom」在過去對於此類涉及中美電纜連接的項目，均予以批准。

如果美國否決該跨國海底光纜的許可證申請，這將是美國首次拒絕發放海底光纜許可證，這可能意味著監管機構對中資計畫採取更強硬的新立場，反映了美方對中國的不信任，以及雙方緊張局勢的升級。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

國安光纖電纜網際網路FacebookGoogle

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