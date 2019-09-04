駭客用AI仿冒能源CEO語音下令 員工秒匯出24萬美元

駭客情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook AI犯罪正以驚人的樣貌、效率在世上迅速蔓延。根據外媒報導，有駭客真利用人工智智慧生成的語音去仿冒一間英國能源公司的執行長指示公司對一筆急單匯款，成功騙取24.3萬美元。

故事細節是這樣的：在今年三月時，這間公司內部人員接到一通來電，裡面說話的人聽起來就是有德國口音的執行長本人，他對公司指示要在一小時內，向一間匈牙利供應商匯出 220,000 歐元（約 243,000 美元）。

在第一通電話後公司員工不疑有他，馬上匯出了這筆錢；但是假冒執行長的駭客卻接著打了第二次電話，錯誤地聲稱這筆錢將會由能源公司位於德國的母集團報銷；最後甚至還打了第三次電話要求再付款。

不過還好這時公司員工機靈，察覺了這通電話來自奧地利，而且第二次的「報銷」程序並未通過，未遵守假指示進一步讓損害擴大。

這則事件是由該企業所投保的保險公司 Euler Hermes Group SA 向華爾街日報所透露的，他們並沒有透露客戶的詳細名稱。不過最近一兩年各種幾可亂真的 deepfake 技術迅速發展，而這起事件完全證實了人工智慧生所模仿的語音用來詐騙綽綽有餘。

雖然金額不算太大，但它流到哪去了呢？報導指出，這筆錢被轉到匈牙利銀行帳戶又過了好幾手，最後一次是被發現轉到了墨西哥，然後就被分發到其他各地了；這中間無法發現任何嫌犯。

事實上，一間人工智慧公司 Dessa 就在五月份發表類似的技術，並明確提醒大眾假聲音被用在選舉操縱、冒充身份與犯罪的可能性；只可惜在 Dessa 警告世人之前，這起能源公司的AI詐騙案就發生了。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》