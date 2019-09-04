親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
Gamscom 2019
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

林鄭月娥晚間6點發電視公告 將宣布撤反送中修例

黃瀞瑩搶攻立委？四姝廝殺 北市這區榮登「死亡之組」

駭客用AI仿冒能源CEO語音下令 員工秒匯出24萬美元

2019-09-04 16:58INSIDE

駭客情境示意圖。圖／Ingimage
駭客情境示意圖。圖／Ingimage
分享
AI犯罪正以驚人的樣貌、效率在世上迅速蔓延。根據外媒報導，有駭客真利用人工智智慧生成的語音去仿冒一間英國能源公司的執行長指示公司對一筆急單匯款，成功騙取24.3萬美元。

故事細節是這樣的：在今年三月時，這間公司內部人員接到一通來電，裡面說話的人聽起來就是有德國口音的執行長本人，他對公司指示要在一小時內，向一間匈牙利供應商匯出 220,000 歐元（約 243,000 美元）。

在第一通電話後公司員工不疑有他，馬上匯出了這筆錢；但是假冒執行長的駭客卻接著打了第二次電話，錯誤地聲稱這筆錢將會由能源公司位於德國的母集團報銷；最後甚至還打了第三次電話要求再付款。

不過還好這時公司員工機靈，察覺了這通電話來自奧地利，而且第二次的「報銷」程序並未通過，未遵守假指示進一步讓損害擴大。

這則事件是由該企業所投保的保險公司 Euler Hermes Group SA 向華爾街日報所透露的，他們並沒有透露客戶的詳細名稱。不過最近一兩年各種幾可亂真的 deepfake 技術迅速發展，而這起事件完全證實了人工智慧生所模仿的語音用來詐騙綽綽有餘。

雖然金額不算太大，但它流到哪去了呢？報導指出，這筆錢被轉到匈牙利銀行帳戶又過了好幾手，最後一次是被發現轉到了墨西哥，然後就被分發到其他各地了；這中間無法發現任何嫌犯。

事實上，一間人工智慧公司 Dessa 就在五月份發表類似的技術，並明確提醒大眾假聲音被用在選舉操縱、冒充身份與犯罪的可能性；只可惜在 Dessa 警告世人之前，這起能源公司的AI詐騙案就發生了。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

駭客仿冒詐騙人工智慧deepfake

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

規範AI、大數據應用 歐盟將提新法

2019-09-04 00:25

斷訊風暴再起！10月1日起北都用戶恐看不到momo台、衛視

2019-09-03 17:44

授權費談不攏 逾13萬戶下月恐斷訊22個有線電視頻道

2019-09-03 22:21

大享代理緯來、東森家族 10月1日起北都有線電視斷訊

2019-09-03 17:50

Waymo呼籲美國政府儘快推行新法規 以利自駕車技術發展

2019-09-03 13:26

特斯拉、Uber都想封殺！Blind公開了矽谷殘酷職場真相

2019-09-02 20:59

高階非蘋平板在台高成長 三星表現搶眼

2019-09-02 18:57

確認是否竊取技術，報導指稱美國政府將向華為展開更廣泛調查

2019-09-02 10:58

朋友傳檔案害他被拒絕入境！美國連社群內容也不放過審查

2019-09-01 20:31

福特汽車：自駕車的壽命僅有四年！先攻商用非自用

2019-09-01 16:00

Chris Beard預計年底卸下Mozilla執行長職位 未來以顧問身分給予建議

2019-09-01 09:12

Razer將於9/7於美國賭城啟用全球第四家直營店

2019-08-31 12:11

蘋果在美開放獨立廠商透過原廠零件、認證服務提供產品維修

2019-08-30 13:30

擁抱開源或是維持閉源？VMware在未來發展面臨的挑戰

2019-08-30 12:45

從虛擬機器到擁抱容器服務，VMware強調兩者都會是未來發展重點

2019-08-30 12:45

藉由全新Partner Connect代理銷售，VMware預期能加速推廣旗下技術產品

2019-08-30 12:45

同樣採Gogoro Network設計，宏佳騰首款電動車強調騎乘更聰明

2019-08-29 13:07

強調與合作夥伴一同成長 VMware說明「Tech for Good」的永續經營目標

2019-08-29 13:06

Sphero收購littleBits 強化STEAM教育應用發展

2019-08-29 13:06

搶攻更大金融市場 小米借貸服務Mi Credit幾週內印度上線

2019-08-29 13:06

蘋果共同創辦人：蘋果早該分離各業務 部門獨立決策

2019-08-28 21:42

9月有線電視恐現斷訊潮 NCC出手了

2019-08-28 19:29

Mini／Micro LED受矚目 面板雙虎秀展品

2019-08-28 13:12

宏佳騰首款電動車Ai-1於經濟部工業局網頁亮相

2019-08-28 08:47

不僅擁抱跨雲、開源 VMware也讓用戶能以更快效率佈署服務

2019-08-28 08:46

VMware更新Workspace ONE，協助企業打造數位化工作環境

2019-08-28 08:45

GlobalFoundries控訴台積電製程技術侵權 可能影響諸多晶片生產

2019-08-28 08:41

Gogoro 2 Utility商務用車打入韓國 擴展B2B市場應用

2019-08-28 08:40

HTC打造最多6人同處相同空間的VR賞屋體驗

2019-08-28 08:38

VMware針對5G網路電信應用與邊緣運算需求 打造自動化解決方案

2019-08-28 08:38

VMware針對多雲環境提供完整軟體定義網路與安全堆疊架構

2019-08-28 08:38

原創影音服務掀戰火 Apple TV+預告暖身 Disney+上線倒數

2019-08-27 20:40

貝佐斯未回應求援 庫克率先發聲：捐款助亞馬遜大火

2019-08-27 16:13

群創AM Mini LED新品搶鏡 可捲曲、透明顯示器吸睛

2019-08-27 14:41

華為找Android替代品 36萬平板試用俄國Aurora

2019-08-27 14:36

台灣產業合作自研自製的自駕電動小型巴士定名為「WinBus」

2019-08-27 10:15

以Kubernetes作為原生平台 VMware更進一步擁抱跨雲發展策略

2019-08-27 10:13

搶攻更大金融市場 小米借貸服務Mi Credit將在印度上線

2019-08-27 10:03

混合雲架構、擁抱開源成為VMware未來發展方向

2019-08-27 09:37
看更多

熱門文章

LINE貼圖新功能！照片、影片都開放使用了

2019-09-03 20:14

台灣之星率先引爆戰火 中華電299方案交鋒

2019-09-03 21:58

斷訊風暴再起！10月1日起北都用戶恐看不到momo台、衛視

2019-09-03 17:44

專家：基於這考量 蘋果不推口袋型小iPhone

2019-09-03 23:17

手機系統及安全更新排行：Nokia居冠、OPPO售後不理

2019-09-03 19:04

授權費談不攏 逾13萬戶下月恐斷訊22個有線電視頻道

2019-09-03 22:21

大享代理緯來、東森家族 10月1日起北都有線電視斷訊

2019-09-03 17:50

首波用於超過125款筆電，Intel第10代Core i處理器擴大應用

2019-09-04 09:34

9月電信省很大 全民同享台星學生價 中華電信大送上網量

2019-09-04 11:51

60處稀有寶可夢地點曝光！10月新北開抓

2019-09-04 15:29

駭客用AI仿冒能源CEO語音下令 員工秒匯出24萬美元

2019-09-04 16:58

Android 10釋出正式版本更新，新增助聽器連接等應用功能

2019-09-04 09:33

Intel加倍推動Project Athena設計 串接更大市場生態體系

2019-09-04 09:34

被告了！Facebook照片自動tag朋友功能 即起預設為關閉

2019-09-04 14:50

新款Apple Watch 將會加入睡眠品質追蹤功能

2019-09-04 09:33

家用電玩模擬器開發團隊運用Google翻譯轉換遊戲文字

2019-09-04 09:33

晶豪科傳捷報 打進京東智慧音箱供應鏈

2019-09-04 12:54

規範AI、大數據應用 歐盟將提新法

2019-09-04 00:25

韓國追楓正當紅 遠傳漫遊上網吃到飽每日只要99元

2019-09-04 12:35

vivo將在上海揭曉螢幕顯示佔比更近100%的NEX 3 5G

2019-09-04 09:30

三星首款A系列5G手機韓國率先開賣 鎖定直播族群

2019-09-04 14:44

微星揭曉搭載Intel Comet Lake處理器的全新創作者筆電

2019-09-04 09:30

圓展新4K視訊Soundbar有獨家智慧取景與發言人追蹤功能

2019-09-03 21:36

三星首款中間價位5G連網手機Galaxy A90 5G 預計先在韓國推出

2019-09-04 09:32

Youtuber精湛手藝為蘋果鍍金 手工打造18K金AirPods

2019-09-04 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top