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Waymo呼籲美國政府儘快推行新法規 以利自駕車技術發展

2019-09-03 13:26楊又肇

Alphabet旗下自駕車公司Waymo，稍早呼籲美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)加快推行全新自駕車發展監管辦法，以利自駕車技術應用發展。

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依照目前美國境內針對自駕車管理辦法，主要還是基於現有車輛設計，亦即仍須具備可手動控制的方向盤與腳踏板，甚至也必須具備後視鏡等安全配件。另外，汽車製造商與科技業者也必須符合多達75項汽車安全標準。

但自駕車在使用模式與一般車輛並不相同，因此在座位設計也不見得與既有車輛相同，因此投入自駕車研發的汽車廠商或科技業者均認為，自駕車與相關應用應以全新法規規範，而非以現有法規產生限制。

依照Waymo的看法，認為自駕車無論實際設計、運作模式，以及後續相關服務應用，均與現有車輛不同，因此以現有法規進行規範，難免會產生不必要限制，甚至影響自駕車技術發展。而其他汽車產業更認為國家公路交通安全管理局可將自駕車是為全新汽車類別，同時避免以現有對應一般汽車的法規進行管理。

在此之前，國家公路交通安全管理局已經允許各州依照情況開放自駕車上路測試，但仍要求自駕車必須維持配置可由人介入操作的方向盤、煞車踏板與後視鏡等安全配件，以利在緊急狀況仍可由隨車駕駛接手控制。

不過，投入自駕車發展的廠商與科技業者則認為，由於自駕車實際使用模式將連同改變車輛本身設計，亦即在確保自駕技術可順利運作情況下，自駕車基本上並不需要配置駕駛座位，同時也能去除方向盤、後視鏡等駕駛過成所需設計，進而讓車輛轉以滿足最大乘載需求為設計。

因此，包含汽車產業與科技業者均希望國家公路交通安全管理局儘快提出符合現行發展需求的法規，以利加快自駕車技術成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自駕車Waymo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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