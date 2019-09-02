特斯拉、Uber都想封殺！Blind公開了矽谷殘酷職場真相

情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

–我還是亞馬遜員工時休假旅行，經理讓我交出郵箱密碼……我給了，但這正常嗎？ –我帶領團隊從無到有奮鬥兩年，VP說我不夠自信要空降新主管…… –這個Compensation(薪酬包)合理嗎？ …… Blind

跳槽、薪酬、年齡性別生育歧視、裁員……這些話題長久以來只能是小圈子中的竊竊私語，無處可訴時，甚至成為壓垮人生的最後一根稻草。

但匿名職場交流網站Blind將這些話題變成了大型公開討論——只要你還有企業員工郵箱可以證明身份，你就可以發言、評論、投票。所有人都能看到你在哪家公司，但沒有人知道你是誰。

據Blind，超過7萬家公司的員工加入了這個平台，微軟、亞馬遜、Google、Facebook、Uber、蘋果等主流科技公司都各有上萬名員工活躍在這個平台上。

Blind來自財閥壟斷、職場等級森嚴的韓國，在大韓航空「堅果門」中一戰成名，此後進入美國。矽谷的工程師們大多以不善言辭著稱，卻如同找到了「樹洞」，在這里敞開討論。

在面具之下，員工們用自己的零碎信息，拼湊出了一個真實的美國職場。

揭開真實美國職場有多難

「我是怎樣從Google辭職的？」

Google前工程師Patrick Shyu試圖為公司著想，提前5周提出辭職申請，但是人力收到辭職申請後希望他盡早走人。

他在YouTube上給工程師們上了這一課：人事部門不是你的朋友，他們是為保護公司對付你而存在的。

Shyu發現人們對離職閉口不談，但其中有無數貓膩：應該只提前兩周做離職申請，用完年假再提離職。這可以幫助滿足股權兌現的時間要求，獲得更長時間的醫療保險（畢竟美國的優質醫保自付價格太過昂貴）。如果你提前離職，你的男方陪產假也可能被取消。

個體員工總是畏懼大型企業的權威，沒人希望一時失言被上級談話，工卡與郵箱立即失效，打包走人。

Shyu這名一臉嚴肅的工程師，成為了網名為「Tech Lead」的YouTuber。他公開談論科技行業工作、就業的種種內部細節，也把自己打造成了一個小型網紅。

最近，Shyu又登上了Blind的首頁熱文標題——這名Google的前技術主管，跳槽到Facebook之後，終於被解雇了。

一名亞馬遜員工發布了這條消息：「我看了他的Youtube頻道一段時間了，當他開始通過社交媒體賺錢時，我就不奇怪Facebook會解雇他。我只是不明白做YouTube網紅和面試培訓可以賺那麼多錢？」

沒有人能確定Shyu的解雇原因：是因為作為Facebook的員工做Youtuber？還是因為公開討論了太多面試、職場的內情？

Shyu被Facebook解雇引發了員工們對矽谷企業文化的爆料，他們在Blind的帖子下面透露了更多內情：

不少Google的前員工，加入Facebook後被送上了PIP（業績提升項目，如不能達到業績目標則可能被解雇），Google的文化可能在Facebook這里不起作用。

從企業文化來看，Facebook可能更像亞馬遜，Google可能和微軟站在一邊。

Facebook則遭到了群體批判：除了一些團隊，你在Facebook工作時似乎很難把時間花在家庭上。在科技界，誰知道可能有一家公司的WLB（工作生活平衡）比亞馬遜更差？

還有人說，LinkedIn因出色的WLB和薪酬而聞名。我希望LinkedIn可以聘請10萬名工程師。

工程師們在Blind上展現出了公開場合罕見的直白。最後，Shyu頂著「Uber技術主管」的新頭銜出現在了自己的話題下，分享了自己怎樣用YouTube賺錢的視頻鏈接。

在困境中守望相助

Blind上的一個討論主題扇動一下翅膀，就可能會引起一場輿論風暴。

Blind的起源在財閥壟斷、企業職級森嚴的韓國。2014年，大韓航空會長的女兒趙顯娥乘坐頭等艙，乘務員送上的飛機餐中有一袋堅果，沒有放在餐盤中呈上來。

趙顯娥勃然大怒，她要求乘務長下機，還迫使飛機掉頭開回了登機口，彼時被中國媒體稱為「堅果門」。

「堅果返航」事件後，大韓航空的員工匿名聚集在Blind上，討論他們所知道的事件細節。這些細節從Blind上流向了主流媒體，引發了一場輿論風暴，最終以政府追查腐敗官員，趙顯娥辭職道歉收場。

自那之後，Blind的流量大幅上升。在財閥壟斷、上司手握員工生殺大權的韓國，大量企業員工能匿名站在一起，說出真相，他們獲得了一些保護自己的能量。

Blind打破了一些「禁忌」話題，比如科技企業們禁止員工互相討論的薪酬問題。這原本是一場信息不對稱的博弈，求職者處於弱勢地位。但Blind最流行的話題之一，就是曬出薪酬包，讓其他人評判是否給的太低，或者如何協商。

性別騷擾、歧視等一些職場困境，也在blind成為了熱門話題。

一名用戶po文問：我懷孕6個月了，但沒有人能看出來，即將進行一場面試，我該告訴我的雇主嗎？

這注定是道德上的進退兩難——工作兩個月之後就要休產假，這似乎是在陷害團隊。也有許多人反對責難這名求職者，難道孕婦就沒有追求職業的權利嗎？她會在長期創造更大的價值。

出乎意料的是，更內行的員工則告訴她：對於很多企業，需要工作滿一年才能享受全部福利，比如亞馬遜。你再向雇主確認下吧，不然可能只有兩周的產假。

更讓人手足無措的，是突如其來的裁員。

Blind上還有「裁員」的專題討論。亞馬遜的PIP項目內情嚇退了一些拿到offer的求職者。一些外表風平浪靜的公司，爆出有些部門已經舉起裁員大刀。正準備申請這些公司的求職者也有機會做好準備，不必拿職業生涯冒險。

有趣的是，裁員版面上還有不少的招聘和內推信息，來自於職場的守望相助。畢竟沒人希望自己從前公司到新職位的道路，是一片漫長的空白。

在善惡之間走鋼絲

員工有多喜歡上Blind爆料，企業可能就有多忌憚Blind透露的消息。

據Business Insider，特斯拉試圖屏蔽Blind——當Blind向特斯拉員工郵箱發驗證信息，會遭到特斯拉屏蔽，員工也無法通過特斯拉的無線網路來使用Blind的手機應用。

也有網友詬病Blind把職場上不了台面的行為拿出來討論。那里充滿了員工抱怨同事的各種雞毛蒜皮，餐廳不收餐盤，停車場停車壓線，這樣一地雞毛的瑣事。

只有身份不被泄露，才能勇敢說出真相。在Blind上，所有人都只有一類身份——某公司員工。但隱私數據安全問題，也成為了新的擔憂。

如果不驗證身份，又更難辨別信息的真假。在另外一些匿名職場交流網站上，企業互相放出「黑料」彼此攻擊，謊言與真相摻雜在一起，平台成為了謠言的溫床。

Blind也成了職場焦慮的源頭之一。有用戶在Blind上問，為什麼Blind上的所有人都對薪酬不滿意呢？他三十出頭，已婚，已經不在乎同輩人掙多少錢。他知道如果換工作能再提高一半的薪水，但對目前的薪酬真的已經很滿意了。

但這畢竟也是一個尋求建議和安慰的地方。

一名亞馬遜員工的帖子被頂上了首頁：「我不想再在這里工作了」。

「我覺得自己的生活很悲慘，我相信這主要是工作造成的。我不知道該怎麼辦，感到完全迷失了。生活和我的計劃不同，我所做的就是每天醒來後悔自己的生活（從技術上來說，這根本不是壞事）。我不知道該怎麼做才能快樂，並且感到自己有價值。」

其他企業的員工安慰他：出去走走、去健身、睡個午覺、換份更有趣的工作……也有同輩的HR告訴他，很理解他們這千禧一代的員工。上一代人出生於60年代，經歷了經濟飛速發展，但他們年輕時需要忍受重復枯燥的工作。如今因為醫療條件改善，以及退休生活質量未必理想，上一代人會在管理崗位上停留得更久，讓年輕一代失去晉升的空間。但他們面對著年輕一代，也會感到壓力和緊張。

弱勢的員工身份將人們聚合到了一起，有人提問，有人回答，有人默不作聲地尋找答案，有些問題還沒有定論——Facebook與亞馬遜，PIP哪家強？

《原文刊登於PingWest 品玩，聯合新聞網獲授權轉載。》