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朋友傳檔案害他被拒絕入境！美國連社群內容也不放過審查

2019-09-01 20:31INSIDE

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage
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以後入境美國，是不是都要先把手機裡朋友傳來的「敏感」資訊刪光光？

美國移民官開始要求入境美國的旅客必須為手機裡任何資料負責，就算不是自己儲存的檔案，而是親朋好友透過社群平台如Facebook、Twitter或WhatsApp傳送的訊息、照片或檔案，只要有下載到旅客手機裡，一旦被查出內容有疑慮，就可能被拒絕入境。

朋友傳檔案，你被拒絕入境？

根據科技媒體TechCrunch報導，17歲的 Ismail Ajjawi 剛成為美國哈佛大學新生，是住在黎巴嫩的巴勒斯坦人，日前在入境美國前被波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）時遭移民官搜查手機、電腦，並對其社群平台與其他朋友的互動內容提出質疑。

後來，Ajjawi的簽證被取消，並被迫立即驅逐出境，導致他無法順利就學。Ajjawi認為，移民官是因為質疑他的信仰以及宗教相關活動，才會將他驅逐出境。

評論認為，美國法律給予美國邊境移民官極大權力，無論是美國本地公民或是外國人，當他們入境美國時，都可能受到移民官的不合理搜查，甚至限制旅客的言論自由，移民官也能以任何原因拒絕旅客入境美國。然而，即便旅客自認受到不合理對待，也沒辦法獲得任何法律幫助。

以平常日來算，美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection；簡稱CBP）一天在海上邊境和陸地邊境經手約113萬名旅客，被拒絕入境的旅客約有 760 人。移民官拒絕旅客入境的理由千百種，有些是出於明確、合理因素，例如：旅客曾被刑事定罪，或需繳交的文件出差錯；但有時候，移民官拒絕旅客入境不一定會給出具體理由，在某些情況下，甚至連一個能上訴的理由都沒有。

批評人士認為，CBP任意搜查旅客（包含美國公民）的私人手機，恐怕已經違憲。去年CBP 一共搜查 3 萬名旅客的隨身裝置，而川普上任後，更於今（2019）年6月要求申請美國簽證的外國旅客需繳交私人社群媒體帳號和相關檔案，估計有1,500萬申請人將受影響，使情況愈來愈嚴峻。

人權組織：美國政府對阿拉伯、穆斯林族群「差別待遇」

而美國非營利人權組織美國筆會（PEN America）則發布聲明，表示此種與社群媒體「綁」在一起的移民政策將造成更大損害，搞得連入境旅客的朋友都可能得進行自我審查。

而美國 - 阿拉伯反歧視委員會（American-Arab Anti-Discrimination Committee）則表示，由於美國政府對阿拉伯、穆斯林族群「差別待遇」，因此過去一年以來，阿拉伯、穆斯林學生在入境美國時，早就常常被移民官搜查私人手機等裝置，甚至已變成「新常態」。

最常見情況，就是針對他們手機裡 WhatsApp 自動儲存的內容提出質疑。由於 WhatsApp 會將朋友傳送的訊息、照片、檔案自動下載到手機裡，因此之前就有一名持美國簽證、即將畢業的留學生，因為手機裡WhatsApp 自動儲存的檔案被移民官質疑，即便該名學生聲稱此為App自動下載、並非特意保留，且已經與傳送檔案的社群朋友無聯繫，仍然被美國移民官拒絕入境。

不過，台灣旅客透過免簽赴美時申辦的「電子旅行授權許可（ESTA）」程序並不受影響。而截至目前為止，CBP 發言人並未針對此事做出任何回應。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

哈佛大學留學生社群媒體手機

INSIDE

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