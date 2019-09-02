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確認是否竊取技術，報導指稱美國政府將向華為展開更廣泛調查

2019-09-02 10:58楊又肇

依照華爾街日報報導指稱，美國政府目前正準備向華為進行更廣泛的調查行動，就連華為從競爭對手招聘員工也會深入調查，確認背後是否涉及竊取相關技術。

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在此之前，美國便曾以涉嫌竊取T-Mobile相關技術為由指控華為，而先前更將華為列入禁止技術出口名單，藉此阻斷華為藉由美國境內廠商提供技術發展路徑。

而此次傳出計畫向華為進行更廣泛調查，其中包含如何從競爭對手挖角人才也會深入研究，顯示美國政府希望再給華為更大壓力。

由於華為近年在手機、5G網路速度發展相對快速，因此成為目前中美貿易競爭被美國政府盯上目標，預期以此逼迫中國政府出面談和，另一方面也能限制華為在全球市場擴展速度，而若中國政府進一步力挺華為的話，甚至也能將華為背後確實有中國政府介入說法強化，藉此將阻止華為擴展作法更加合理化。

不過，華為方面則是一再澄清本身與中國政府並未有任何資助關係，同時也強調本身注重智慧財產權，另外更說明本身具備軟硬體自給自足，即便美國政府刻意打壓，依然有能力建構完整發展市場。

但市場普遍認為，縱使華為能以現有技術資源打造產品，但長期發展仍可能會有不利情況。另一方面，不少看法也認為美國持續在經濟貿易打壓中國，最終可能也會對自身產生不利局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華爾街

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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