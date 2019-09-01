福特汽車：自駕車的壽命僅有四年！先攻商用非自用

圖／取自Shutterstock 分享 facebook 自動駕駛汽車被視為一種靈丹妙藥，它將解決現代社會正在努力解決的眾多問題，從塞車到安全再到生產力（你可以在開車時工作！）。

只不過，一個幾乎完全被忽視的大哉問是：「這些車的使用年限是多久？」

答案可能會讓你大吃一驚。

福特自駕車（Ford Autonomous Vehicles）的營運長約翰・里奇（John Rich）對倫敦〈每日電訊報〉（The Telegraph）透露：「這個世界上讓我最不擔心的事情，就是對汽車的需求減少」，因為「一部自駕車每四年就會耗損、報廢。」

四年！

這實在不是很長的年限，讓我們以每天大量耗損的車子為例：紐約市的計程車，2017 年的平均值為 3.8 歲（這表示有些車是全新的，有些則是跑了超過七年）。

一般車主使用車子的年限就更長了，IHS Markit 研究公司（總部位於倫敦）表示，在 2002 年，使用中的汽車平均年齡為 9.6 歲。由於相關技術進步，美國車主現在能夠維持他們的汽車的狀態，使用再更長的時間。

里奇拒絕透露，福特規劃自駕車將每年行駛多少里程，只說：「今天的車輛大部分時間是停放著。若自駕車要有一個有利潤、可行的商業模式，它們需要幾乎整天運行。」

福特正在開發中的自駕車，是瞄準商業使用而非個人

值得注意的是，福特不會在近期內將這些汽車賣給個人。相反，福特計劃將自駕車用於自動駕駛車隊，這些車輛將用作服務用途，包括作為運輸工具。

不過，里奇表示福特將會先推出「油電混合」形式的自駕車，因為電動車需要大量建設充電站和基礎設施，現在還缺乏這個基礎。

另一個挑戰是，自駕車的自動運算能力需要消耗大量電力，加上乘車需要的冷暖氣及車內娛樂等等，這將佔用電動車能夠裝載的 50% 以上電力。

福特也考慮到了利用率，「自駕車隊要能營利的話必須將使用時間最大化，如果汽車在充電，它就沒有在賺錢。」

還有電池老化的問題，「自駕車每天都需要進行快速充電，但經常使用快充的話會降低電池性能。」

當然，如果沒有汽車排放廢氣，世界會美好得多。福特自駕汽車比較好的一面是，雖然它在這個世界上的時間可能不長，但 80％ 到 86％ 的汽車材料是可以回收再利用的。

根據廢料回收工業研究所（ISRI），美國每年回收 1.5 億噸廢料，其中 8,500 萬噸是鋼鐵、550 萬噸是鋁，都是汽車製造商使用的材料。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》