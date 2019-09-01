親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
Gamscom 2019
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

網造假韓國瑜「跳樓身亡」 韓辦傳明作筆錄正式提告

福特汽車：自駕車的壽命僅有四年！先攻商用非自用

2019-09-01 16:00INSIDE

圖／取自Shutterstock
圖／取自Shutterstock
分享
自動駕駛汽車被視為一種靈丹妙藥，它將解決現代社會正在努力解決的眾多問題，從塞車到安全再到生產力（你可以在開車時工作！）。

只不過，一個幾乎完全被忽視的大哉問是：「這些車的使用年限是多久？」

答案可能會讓你大吃一驚。

福特自駕車（Ford Autonomous Vehicles）的營運長約翰・里奇（John Rich）對倫敦〈每日電訊報〉（The Telegraph）透露：「這個世界上讓我最不擔心的事情，就是對汽車的需求減少」，因為「一部自駕車每四年就會耗損、報廢。」

四年！

這實在不是很長的年限，讓我們以每天大量耗損的車子為例：紐約市的計程車，2017 年的平均值為 3.8 歲（這表示有些車是全新的，有些則是跑了超過七年）。

一般車主使用車子的年限就更長了，IHS Markit 研究公司（總部位於倫敦）表示，在 2002 年，使用中的汽車平均年齡為 9.6 歲。由於相關技術進步，美國車主現在能夠維持他們的汽車的狀態，使用再更長的時間。

里奇拒絕透露，福特規劃自駕車將每年行駛多少里程，只說：「今天的車輛大部分時間是停放著。若自駕車要有一個有利潤、可行的商業模式，它們需要幾乎整天運行。」

福特正在開發中的自駕車，是瞄準商業使用而非個人

值得注意的是，福特不會在近期內將這些汽車賣給個人。相反，福特計劃將自駕車用於自動駕駛車隊，這些車輛將用作服務用途，包括作為運輸工具。

不過，里奇表示福特將會先推出「油電混合」形式的自駕車，因為電動車需要大量建設充電站和基礎設施，現在還缺乏這個基礎。

另一個挑戰是，自駕車的自動運算能力需要消耗大量電力，加上乘車需要的冷暖氣及車內娛樂等等，這將佔用電動車能夠裝載的 50% 以上電力。

福特也考慮到了利用率，「自駕車隊要能營利的話必須將使用時間最大化，如果汽車在充電，它就沒有在賺錢。」

還有電池老化的問題，「自駕車每天都需要進行快速充電，但經常使用快充的話會降低電池性能。」

當然，如果沒有汽車排放廢氣，世界會美好得多。福特自駕汽車比較好的一面是，雖然它在這個世界上的時間可能不長，但 80％ 到 86％ 的汽車材料是可以回收再利用的。

根據廢料回收工業研究所（ISRI），美國每年回收 1.5 億噸廢料，其中 8,500 萬噸是鋼鐵、550 萬噸是鋁，都是汽車製造商使用的材料。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

福特自駕車

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

Chris Beard預計年底卸下Mozilla執行長職位，未來持續以顧問身分給予建議

2019-09-01 09:12

Razer將於9/7於美國賭城啟用全球第四家直營店

2019-08-31 12:11

蘋果在美開放獨立廠商透過原廠零件、認證服務提供產品維修

2019-08-30 13:30

擁抱開源或是維持閉源？VMware在未來發展面臨的挑戰

2019-08-30 12:45

從虛擬機器到擁抱容器服務，VMware強調兩者都會是未來發展重點

2019-08-30 12:45

藉由全新Partner Connect代理銷售，VMware預期能加速推廣旗下技術產品

2019-08-30 12:45

同樣採Gogoro Network設計，宏佳騰首款電動車強調騎乘更聰明

2019-08-29 13:07

強調與合作夥伴一同成長，VMware說明「Tech for Good」的永續經營目標

2019-08-29 13:06

Sphero收購littleBits 強化STEAM教育應用發展

2019-08-29 13:06

搶攻更大金融市場 小米借貸服務Mi Credit幾週內印度上線

2019-08-29 13:06

蘋果共同創辦人：蘋果早該分離各業務 部門獨立決策

2019-08-28 21:42

9月有線電視恐現斷訊潮 NCC出手了

2019-08-28 19:29

Mini／Micro LED受矚目 面板雙虎秀展品

2019-08-28 13:12

宏佳騰首款電動車Ai-1於經濟部工業局網頁亮相

2019-08-28 08:47

不僅擁抱跨雲、開源 VMware也讓用戶能以更快效率佈署服務

2019-08-28 08:46

VMware更新Workspace ONE，協助企業打造數位化工作環境

2019-08-28 08:45

GlobalFoundries控訴台積電製程技術侵權 可能影響諸多晶片生產

2019-08-28 08:41

Gogoro 2 Utility商務用車打入韓國 擴展B2B市場應用

2019-08-28 08:40

HTC打造最多6人同處相同空間的VR賞屋體驗

2019-08-28 08:38

VMware針對5G網路電信應用與邊緣運算需求 打造自動化解決方案

2019-08-28 08:38

VMware針對多雲環境提供完整軟體定義網路與安全堆疊架構

2019-08-28 08:38

原創影音服務掀戰火 Apple TV+預告暖身 Disney+上線倒數

2019-08-27 20:40

貝佐斯未回應求援 庫克率先發聲：捐款助亞馬遜大火

2019-08-27 16:13

群創AM Mini LED新品搶鏡 可捲曲、透明顯示器吸睛

2019-08-27 14:41

華為找Android替代品 36萬平板試用俄國Aurora

2019-08-27 14:36

台灣產業合作自研自製的自駕電動小型巴士定名為「WinBus」

2019-08-27 10:15

以Kubernetes作為原生平台 VMware更進一步擁抱跨雲發展策略

2019-08-27 10:13

搶攻更大金融市場 小米借貸服務Mi Credit將在印度上線

2019-08-27 10:03

混合雲架構、擁抱開源成為VMware未來發展方向

2019-08-27 09:37

Netflix投資華語新創 10月底開始上線

2019-08-26 18:01

HP執行長Dion Weisler因家人健康因素離職

2019-08-26 11:25

iOS版Netflix開始測試以專人整理選輯形式的觀看體驗

2019-08-26 11:25

VMware再次收購兩間公司，加強混合雲與現代應用程式發展策略

2019-08-25 08:10

元太科技攜手友達光電打造輕薄且耐撞擊的電子紙設計方案

2019-08-25 08:10

蘋果開始將Shazam識別音樂內容以清單方式加入Apple Music

2019-08-25 08:10

沙漠、冰雪之後 Waymo開始在大雨嚴苛環境測試自駕車

2019-08-23 14:37

Apple Card太嬌貴？放皮夾、牛仔褲恐「落漆」

2019-08-23 14:14

DT42串聯產官學界 藉NVIDIA技術為台灣動物保育注入AI動能

2019-08-23 12:33

蘋果HomePod萬元有找 今日台灣正式開賣

2019-08-23 10:11
看更多

熱門文章

換上Intel第10代Core i系列處理器 聯想更新ThinkPad系列筆電

2019-09-01 09:15

蘋果iPhone新機即將亮相 受惠供應商成焦點

2019-08-31 20:15

Canon EOS 90D、EOS M6 Mark II同步揭曉，換上新感光元件、支援4K錄影

2019-09-01 09:15

福特汽車：自駕車的壽命僅有四年！先攻商用非自用

2019-09-01 16:00

僅18.3公克重的Insta360 GO 可輕易拍攝第一人稱視角全景影片

2019-09-01 09:14

Panasonic公布可拍攝6K畫質影片的Lumix S1H具體細節，9月底上市

2019-09-01 09:14

Sony揭曉α6600與α6100 加入更快對焦速度與即時眼部對焦

2019-09-01 09:13

夏普預告將在IFA 2019展示全球最大尺寸8K電視

2019-09-01 09:11

LG新款家電會主動提醒使用者避免不當操作情況

2019-09-01 09:13

《侍魂 曉》正式登上Nintendo Switch版本，追加Q版遊戲特典

2019-09-01 09:12

YouTube侵犯兒童隱私 母公司Google遭罰2億美元

2019-08-31 21:04

超任經典遊戲《復活邪神3》將以HD畫質登上諸多電玩主機平台

2019-09-01 09:12

Chris Beard預計年底卸下Mozilla執行長職位，未來持續以顧問身分給予建議

2019-09-01 09:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top