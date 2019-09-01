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Chris Beard預計年底卸下Mozilla執行長職位，未來持續以顧問身分給予建議

2019-09-01 09:12楊又肇

自2014年從前任執行長Brendan Eich接掌職務，並且致力讓非營利運作的Firefox瀏覽器持續擁抱開源，並且決定終止Firefox OS發展，Mozilla現任執行長Chris Beard稍早確認將計畫在今年底以前卸任。

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依照Chris Beard說明，接下來將會與Mozilla基金會董事長Mitchell Baker進行交接，若在年底之前仍未找到合適接任人選，預期將由Mitchell Baker擔任Mozilla新任執行長。而Chris Beard尚未透露接下來發展計畫，但依然會以顧問身分針對Mozilla日後發展給予建議。

Chris Beard在2004年加入Mozilla，並且在2013年從行銷長職位離開，但隔了一年之後，則是在前任執行長Brendan Eich歧視發言引發風暴，再次回歸Mozilla接手執行長職位，並且推動諸多Firefox瀏覽器改革項目，其中包含加強網路瀏覽隱私安全、果斷捨棄難以在市場達成發展優勢的Firefox OS。

從Mozilla推出Firefox瀏覽器初衷，主要希望在過往微軟IE瀏覽器獨大局面達成平衡，藉此讓使用者能有更自由的網路瀏覽體驗，同時也能以更安全、更能確保隱私前提瀏覽網頁內容。而在Google後續推出Chrome瀏覽器之後，Mozilla依然持續本身可讓使用者有更多瀏覽器選擇發展模式，並且以此達成瀏覽器市場競爭平衡。

目前Mozilla主要營收源自與Google合作預設搜尋引擎服務、Pocket服務贊助廣告，以及協助推廣服務獲取資金，而稍早更傳出打造名為Firefox Premium的全新訂閱服務，藉此增加額外收入。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Mozilla瀏覽器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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