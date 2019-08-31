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Razer將於9/7於美國賭城啟用全球第四家直營店

2019-08-31 12:11楊又肇

Razer在明年的CES 2020或許會以全新「展區」展示旗下產品，稍早宣布會在今年9月7日中午12點正式啟用位於美國拉斯維加斯全新直營店，不僅成為Razer在美國境內第二家直營店，同時也成為全球第四間直營店，並且更是目前佔地面積最大的Razer直營店。

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以The RazerStore LV為稱，Razer位於拉斯維加斯的第四家直營店，將坐落拉斯維加斯大道上，並且位於LINQ賭場飯店商店區內。同時，店內面積約達2400平方英呎 (約223平方公尺)，店面則以兩層樓形式打造，中間更以16組高畫質顯示面板呈現實況直播、賽事內容，並且藉由環繞音效呈現現場氛圍。

與先前啟用的直營店相同，The RazerStore LV也將在店內展示Razer各類產品，包含筆電、手機、滑鼠、鍵盤與控制器等，而現場也將開放玩家透過遊玩實際體驗Razer產品操作效果，甚至進一步與店內人員或其他玩家交流互動。

而預期藉由拉斯維加斯每年湧入觀光人潮數量，Razer將能透過位於拉斯維加斯的全新直營店吸引更多人潮，甚至也能在接下來的CES大展作為會場外的展示區，讓更多人可以就近感受Razer產品。

目前Razer已經在台灣、香港，以及美國舊金山啟用直營店，其中台灣直營店不僅以旗艦店形式打造，同時也成為Razer在全球啟用的首間直營店，而舊金山直營店則是Razer在美國啟用的第一間旗艦店。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

拉斯維加斯舊金山LV

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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