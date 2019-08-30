藉由全新Partner Connect代理銷售，VMware預期能加速推廣旗下技術產品

VMware全球夥伴計畫資深總監Rich Steeves透露，接下來將會採用更有效率、名為Partner Connect的全新代理銷售模式。

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相比過往採單一產品項目銷售為主的Partner Network代理銷售模式，今年4月2月宣布、在此次VMWorld 2019宣布開始倒數，預計在明年2月底之前推行的Partner Connect銷售模式將簡化技術需求採購流程。

過去在Partner Network代理銷售模式中，將VMware旗下產品分為經銷、服務、技術等類型，有使用需求的廠商必須針對不同類型產品逐一與不同代理銷售合作夥伴簽約購買，但在接下來預計在明年2月29日以前推行的Partner Connect代理銷售模式中，則可讓有需求廠商透過單次簽約即可採購所需技術產品。

全新Partner Connect代理銷售模式將劃分為Partner、Advanced Partner與Principal Partner三個層級，藉此簡化使用需求採購流程，例如可以直接尋求符合Principal Partner層級的代理銷售，即可取得所有VMware提供技術。

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而代理銷售業者，或是網路服務供應商則可透過不同路徑、認證取得VMware產品銷售權，並且在不同層級區隔可銷售技術項目，同時也將藉由獎勵計畫吸引代理銷售業者成為更高層級銷售毫作夥伴，未來也預期推行合適認證識別辦法，讓有使用需求的廠商可以更快找到合適代理銷售業者採購VMware技術產品。

不過，對於代理銷售業者而言，若要符合Principal Partner銷售層級，意味必須花費更多成本取得銷售認證，但好處則是可以進一步銷售更多VMware技術產品。而透過這樣的代理銷售模式，預期也能推動VMware將旗下產品組合推廣到更多使用需求，同時依然能滿足僅需特定產品使用需求的銷售模式。

尤其針對諸如中國在內有特殊網路連接使用環境市場，VMware更仰賴透過與在地代理銷售業者合作，藉此深入對應在地化的技術應用需求，另一方面也能降低直接由本身銷售技術產品所面臨成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》