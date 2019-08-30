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從虛擬機器到擁抱容器服務，VMware強調兩者都會是未來發展重點

2019-08-30 12:45楊又肇

此次VMWorld 2019中，VMware宣布推出名為Tanzu的全新服務組合，讓使用者能在原本vSphere環境下建構以Kubernetes作為原生平台的服務，同時期間更強調未來持續擁抱Kubernetes應用想法，並且說明本身目前是全球前三大Kubernetes技術應用貢獻，似乎也讓原本虛擬機器 (virtual machine)應用模式逐漸削減。

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實際上，若從Tanzu的平台架構來看，在vSphere的基礎中，原本Kubernetes與虛擬機器處於平行的形式，已經調整為以Kubernetes為底層，並且在Kubernetes上設置虛擬機器。而這樣的架構轉換，才能讓使用者直接在vSphere內建構Kubernetes應用服務，同時也能藉由Tanzu Mission Control以單點控制方式進行管理，以及實現動態調整的優勢。

雖然目前在其他產品基礎架構尚未做改變，但或許代表VMware未來在Tanzu的應用模式成功，並且讓更多使用者接納，有可能會進一步將此類應用模式套用在其他產品，進而可能削減原本虛擬機器技術應用比例。

不過，依照VMware資深副總裁暨雲端平台部門總經理Mark Lohmeyer說明，無論是Kubernetes，或是既有虛擬機器技術，都是VMware持續發展重點，並不會有特別偏重哪一部分的情況。

而在進一步說明中，Mark Lohmeyer更說明擁抱Kubernetes能帶來更多發展機會，因此在Tanzu的產品組合設計，更像是把既有vSphere應用模式往外延伸，同時也能讓虛擬機器技術有更大發展空間。

從VMware目前計畫發展跨雲、多雲與混合雲的市場策略，實際上擁抱Kubernetes也有其必然性，一來是傳統虛擬機器所能帶來效益越來越有限，同時也不像容器服務能更快依照需求變更，另外也有不容易集中管理的情況，二來是要串接跨雲應用服務，藉由容器形式進行串接可以帶來更高相容性，因此擁抱目前多數人使用的Kubernetes將能帶來更多優勢。

尤其此次宣布與NVIDIA合作，藉由Kubernetes作為媒介，讓vSphere虛擬化平台的運算模式能快速串接虛擬化GPU運算資源，進而能讓使用者快速佈署需要大規模運算的人工智慧、深度學習、巨量數據分析等應用，同時也能讓使用者減少自行建置整合GPU加速資源的伺服器所花費成本，對於需要經常因應研究項目變動調整運算資源的情況，更是能帶來彈性調整便利。

但即便擁抱Kubernetes可以帶來更多發展機會，對於VMware來說，依然無法全面捨棄既有虛擬機器技術應用模式，原因在於仍有不少合作夥伴維持採用虛擬機器建構運算模式，同時也有不少應用服務維持建立在虛擬機契機處架構。

因此，虛擬機器技術目前仍然會是VMware發展重點，但在持續擴展Kubernetes應用模式之下，可能會讓傳統虛擬機器應用比例逐漸減少，卻不會全面淘汰，甚至會針對邊緣運算、物聯網應用發展全新使用模式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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