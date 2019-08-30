擁抱開源或是維持閉源？VMware在未來發展面臨的挑戰

依照VMware執行長Pat Gelsinger在此次VMWorld 2019所說，未來將會更進一步擁抱開源。而對於一間以銷售軟體技術的公司，VMware宣布擴大擁抱開源，顯然也會為自己帶來一些挑戰。

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畢竟不像Google即便將Android作業系統開源，依然可以透過其他技術授權、廣告與服務等營收方式增加獲利，或是像Linux基金會以非營利形式運作，並且致力推動開源。VMware選擇擁抱開源的立場，其實就像是微軟近年擁抱開源作法，無非是為了與更多應用項目銜接，確保本身產品維持一定相容度，進而增加市場競爭能力。

而除了透過對外收購，藉此增加本身開源項目比例之餘，VMware開源長 (Chief Open Source Officer)Dirk Hohndel在訪談中也表示，會依照市場使用需求決定項目開源對於合作夥伴有利，同時確認哪些項目維持閉源較好。

過去也曾在SUSE擔任技術長，同時也具備在Intel負責開源項目相關經驗，Dirk Hohndel自然十分清楚開源可以帶來什麼樣的發展效益，但是以VMware營運發展模式，自然也必須維持一定必源形式，藉此確保本身軟體技術發展優勢。

因此在內部決定哪些項目應該採取開源，哪些應該維持閉源，Dirk Hohndel笑著表示工程師們其實往往都會有不少爭執，但主要還是希望能在開源與閉源之間取得平衡，在藉由開源形式對接更多應用服務之餘，同時也能透過VMware軟體技術協助客戶建構發展項目。

以目前VMware擴大擁抱開源，並且藉由Kubernetes實現建構跨雲原生服務，讓更多現代化應用服務能以更簡單方式打造、運作，並且進行後續管理與維護，甚至也擴大與OpenStack合作增加相容，因此可以看見擁抱開源帶來的發展機會。

在近期收購Pivotal、Bitnami在內公司，VMware顯然傾向先以收購方式擴大持有開源項目比例，而未來是否會像本身說明視情況將旗下軟體技術開源，以利更多應用服務串接，藉此創造更大共同發展機會，似乎會是值得觀察方向。

為了進一步擴展發展機會，並且實現跨雲應用，甚至打造雲端原生應用服務，擁抱開源確實有其必要性，只是是否會對VMware原本發展模式帶來一些衝擊，但在市場逐漸擁抱Kubernetes在內開源應用模式，VMware也必須正視擁抱開源發展趨勢，並且逐步調整本身產品發展走向，預期也將使VMware在接下來的轉型過程面臨挑戰。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》