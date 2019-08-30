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蘋果在美開放獨立廠商透過原廠零件、認證服務提供產品維修

2019-08-30 13:30楊又肇

蘋果稍早宣布，將推出全新獨立維修合作計畫，將向參與此項計畫的獨立維修服務商提供蘋果原廠零件、維修工具，以及相關培訓與維修指導資源，藉此提供等同蘋果授權服務據點相同維修品質。

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目前此項計畫將先在美國境內推行，藉此擴展更多蘋果產品維修據點，同時也能減少一般坊間透過品質參差不齊的第三方零件進行維修，結果導致影響蘋果產品運作表現，甚至產生異常情況的風險。

而蘋果開始向獨立維修服務商提供此項計畫，意味將能讓更多在地維修據點能以蘋果原廠零件進行維修，並且提供原廠認可維修服務品質，甚至使用零件也是蘋果認可規格，而不會造成維修後產生問題情況。

若要成為蘋果此項計畫合作夥伴，獨立維修服務商必須為合理成立公司，並且提供相關供檢驗審核的申請文件，另外獨立維修服務商也必須位處商業區域範圍，同時提供維修服務的技術人員也必須通過蘋果相關認證。

但除了上述條件，獨立維修服務商並不需要額外支付任何費用，意味蘋果希望藉由此項計畫擴展更多維修據點，同時也讓這些維修據點能維持相同服務品質，並且使用蘋果認可零件提供維修服務。

現階段蘋果尚未準備將此項合作計畫擴展到全球市場，但預期未來也會視推行情況決定是否擴展到更多市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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