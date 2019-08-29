Sphero收購littleBits 強化STEAM教育應用發展

去年宣布收購Specdrums之後，推出可程式化球狀機器人玩具的Sphero再次宣布收購另一間同樣專注STEAM教育應用的公司LittleBits。

分享 facebook

根據Sphero說明，收購LittleBits之後，將使兩間公司加總觸及學生人數達600萬人以上，並且能與全球超過35000間學校總計65000名教師合作，同時累積銷售總值超過5億美元的可程式化機器人與電子玩具，更可在估計1500億美元含金量的教育市場挖掘更多發展機會。

此外，Sphero與LittleBits合併之下，將可累積超過140項包含機器人、電子技術、軟體與物聯往應用專利，同時也能符合美國下一代科學標準 (NGSS)、電腦科學教師協會 (CSTA)提擬標準，以及美國州共同核心課程 (Common Core)標準。

STEAM教育是以科學 (Science)、技術 (Technology)、工程 (Engineering)、藝術 (Art)，以及數學 (Math)領域學習構成，原本僅有以科學、技術、工程及數學構成的STEM教育，後續才加上強化美學的藝術領域教育項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》