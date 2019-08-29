強調與合作夥伴一同成長，VMware說明「Tech for Good」的永續經營目標

在此次VMWorld 2019期間，VMware不僅強調未來將進一步擁抱Kubernetes、跨雲與開源發展策略，另一方面也說明本身投入「Tech for Good」的永續發展目標。

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除了在首日主題演講中，以亞太區軟體定義數據中心業務部門副總裁Callum Eade泳渡英吉利海峽，藉此為罹癌兒童募款的故事作為暖場，VMware更說明與非營利機構TechSoup (科技濃湯)合作，協助推動提供改革者各種合適科技方案，進而改善、促進全球及在地生活。

依照目前對外公布數據TechSoup在全球地區已經累積超過70家非政府組織合作夥伴，除了與VMware合作，更包含與微軟在內科技業者合作。在過去近30年發展過程，TechSoup累積超過130家非政府組織提供協助資源，經手技術與授權項目總值更已超過121億美元，並且致力讓符合申請條件的非營利組織，透過少許行政處理費用即可取得所需合法軟體、技術，使其可將更多資源專注應用在本身推行服務。

與TechSoup的合作中，VMware預期將能以此協助推動讓更多非營利組織減少在技術、軟體等資源的營運成本，使其推行服務能順利造福更多人，甚至協助更多人取得發展機會。

而在後續說明中，VMware更強調本身在永續發展中所投入努力，其中包含在旗下產品應用設計設法降低排碳量、擁抱綠能，並且讓數據中心等架構運作達成最佳化，進而減少對環境產生影響，甚至也進一步讓採用VMware服務的合作夥伴相關發展降低對地球環境造成傷害。

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同時，VMware也強調目前致力將科技應用在正向領域，例如著重數據隱私安全，或是將區塊鏈等爭議技術運用在正確發展，同時在人文方面也藉由Project Taara計畫協助女性重返職場，並且投入協助更多非營利組織發展，甚至旗下IT技術學程也已經在全球超過79個國家地區免費提供下載，藉此協助非營利組織進行數位化轉型。

在目前諸多科技業者如Google、Facebook在內廠商均面臨市場壟斷、隱私爭議等問題纏身，VMware顯然希望扭轉市場對於科技業者的負面形象，並且希望說明本身能與合作夥伴一同成長，並且實現永續經營目標。

同樣情況，其實包含蘋果、Google、Facebook近年來也持續對外闡述本身永續發展理念，並且配合投入綠能建置、減少排碳，而在人文方面也強調弱勢扶持、平等人權等發展。對於許多科技業者而言，在本身技術、服務及產品發展之餘，能否做到社會關懷等永續發展經營，顯然已經成為相當重要課題。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》