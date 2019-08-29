同樣採Gogoro Network設計，宏佳騰首款電動車強調騎乘更聰明

相比YAMAHA EC-05強調由日方操刀設計外型，但本質上仍與Gogoro S2相同的情況，宏佳騰今日 (8/28)正式宣佈推出採用Gogoro Network設計的首款電動車Ai-1 Sport，更是在外型有所調整之外，更採用宏佳騰自行研發的CROXERA智慧儀表系統。

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在Ai-1 Sport採用的CROXERA智慧儀表系統中，提供按步導航功能，並且提供聲音提示效果，讓使用者能透過眼睛觀看，或是耳朵聆聽方式確認接下來應該行進路線。此外，一旦系統偵測車輛殘餘電量不足，更可提供導航至鄰近換電站功能，甚至針對遠程騎乘需求也會在行進路線加入換電站位置，讓使用者能更方便騎乘。

而地圖圖資則是與HERE Maps合作，並且支援離線導航，同時也提供包含限速提示、測速照相地點警告、超速閃爍提醒，以及與手機配對後提供來電通知與行事曆通知功能。但考量安全問題，手機撥打、接聽功能會在騎乘過程限制使用。

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至於車輛本身，在動力部分採用與Gogoro S2相同的G2 S-Version水冷永磁同步馬達，提供10.18 hp@3000 rpm的輸出動力，但懸吊避震系統與輪框，乃至於車身外觀均由宏佳騰重新設計，並且導入CBS連動煞車，強調依照騎乘舒適與動力輸出表現作最佳化調整，藉此對應各類路況騎乘使用。

而建議售價部分，在未計算政府補助之下，將以新台幣89800價格銷售，並且提供炫光黑、雪亮白、科技灰、水漾藍、春桃粉五種色系，將從8月29日起開放宏佳騰各個智慧門市預購，首波完成預購者將可獲得A Motor智慧標配組合「風格安全帽」與「藍芽耳機」一組。

跟目前Gogoro S2與YAMAHA EC-05比較的話，宏佳騰推出的Ai-1 Sport在價格上相對有競爭優勢，同時採用CROXERA智慧儀表系統顯然也能讓騎乘變得更加便利，或許將會成為吸引更多目光誘因

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》