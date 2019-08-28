蘋果共同創辦人：蘋果早該分離各業務 部門獨立決策

蘋果共同創辦人 Steve Wozniak。 歐新社資料照 分享 facebook 蘋果共同創辦人近日接受外媒彭博社採訪，針對公司業務、產品創新、穿戴裝置與網路趨勢等發表觀點。

早該分離各業務，部門獨立進行決策

面對近幾季度財報表現不佳，以及反壟斷問題，沃茲尼克（Steve Wozniak） 認為其實早在更早之前，蘋果就應該要把他們的部門從主要業務中獨立出來，讓各部門可以獨立成為多個公司進行決策，壯大非核心的業務部門。

他以惠普為例，認為「蘋果在很久以前就應該進行業務分離，讓各個業務互相遠離能夠獨立做決策，就像惠普那樣。」

他指出現在科技公司的勢力已經太過強大，對用戶發揮強大影響力，也逐漸讓大家失去選擇權。

美國民主黨參議員伊麗莎白・華倫（Elizabeth Warren）在今年 3 月提出了拆分大公司的想法，在她名單上的不僅有 Google、亞馬遜，還有蘋果。沃茲尼克（Steve Wozniak）認為網路服務科技公司和網路交易平台本來就應該分離，像是握有軟體商城的 Apple 和 Google、身為科技公司的電商巨頭 Amazon。

動作頻頻的軟體服務佈局

沃茲尼克對於蘋果在行動平台服務上相當自豪的說

蘋果在乎客戶的感受，我們只透過好的產品來賺錢，而不是靠追蹤用戶。

從「蘋果電腦」（Apple Computer）這個名稱開始，逐漸轉向更加個性化的產品，發展出音樂播放器智慧型手機，到了 iPod 和 iPhone 我們把產品名稱刪去了「電腦」兩字，更彈性滿足市場需求，這對一家實行現代化的企業來說非常重要。

蘋果近來發展更多跳脫硬體產品的軟體服務，是大家有目共睹的，過去幾年，蘋果越來越重視 Apple Music、iCloud，Apple TV 以及最近的 Apple News 等服務。

憑著硬體設備佔比，在推廣訂閱服務上讓收入得以提升，在 6 月季度末達到 115 億美元。年底將會上線 Apple TV+ 串流服務、跨裝置遊戲訂閱服務 Apple Arcade。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》