顏值實力兼具！有三星Note10系列生活工作一機搞定！

2019-08-28 18:03 聯合線上／ 陳愷苓



在這個人手一機的時代，不管是上班、生活都少不了手機。現在的智慧型手機除了拼效能、拼拍照畫素、更得拼外表設計！而就在今天，多功能旗艦機王又再度換人啦，就是這個Samsung Galaxy Note10系列！除了搭配讓消費者體驗更加流暢的「高通處理器」外，加上一見傾心的星環銀設計，以及景深特效攝影、手繪動態貼圖、S Pen…等等，更讓它成為顏值實力兼具的完美手機。現在就來看看它有哪些特色吧。

霓虹偏光設計太時尚，2019最美手機當之無愧！

圖／記者吳致碩 攝影 分享 facebook

相信不論男女，手機儼然成為時尚、品味的一部分，所以外表設計當然很重要。Samsung Galaxy Note10系列一共有2種不同尺寸，包括6.3吋的Note10、以及6.8吋的Note10+。在顏色方面， Note10+一口氣推出4種不同顏色，分別是「星環銀」、「星環黑」、「星環白」以及「星環藍」；Note10也有星環銀、星環白2色可供選擇。

而2種尺寸都有的「星環銀」，除了男女都非常適合，銀色的外殼還能反射出像是極光般的霓虹偏光，在不同角度轉換出各種漸層色澤，充滿未來時尚感。

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搭配「高通處理器」！玩遊戲不怕卡卡！

對一般用戶而言，手機的處理器型號可能不是很重要。但是對專業遊戲玩家而言，根據處理器的不同，玩遊戲的順暢度可是差很大！這次Samsung Galaxy Note10系列搭配的是高通處理器，除了應用程式開啟速度快、在玩遊戲時效能更是優秀！換句話說，台灣今年升級同步上市的Galaxy Note10系列手機，遊戲效能絕對有感升級，玩遊戲再也不怕卡卡、被Penta Kill（五殺）啦。

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顏值實力兼具的Note10系列！拍照錄影、S Pen再升級！

是說單有時尚感，可不足以稱之為年度NO.1多功能機王，無論是打電話、滑IG，還是玩遊戲、拍風景與自拍？以上答案都正確：不過，在Samsung Galaxy Note10系列面前，還遠遠不夠哦。

除了拍照錄影之外，S Pen升級大家也必須知道，以下重點請筆記。

【一機多鏡頭、攝影功能再升級】

Samsung Galaxy Note10系列具備所有相機必備的功能，從雙光圈模式到超廣角鏡頭、還有場景智慧辨識功能，幫助大家用手機拍出專業美照。

特別值得一提的是，針對出遊打卡少不了的人像、美食照，Samsung Galaxy Note10系列也加入了「景深特效攝影」功能，讓照片、影片都能運用景深效果，將背景輕鬆虛化為柔焦（同時還可以調整柔焦程度），並可即時加上特效，來呈現電影般質感的美麗畫面。

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【S Pen遠端遙控2.0】

像是生活中總會遇到一個人出遊想自己記錄生活、或者拍攝多人合照的情況，這次S Pen除了和動態錄影做了結合，能追蹤手部動作，透過簡單手勢來操控手機。像是隔空控制鏡頭、切換相機模式、Zoom in、Zoom out等等，都能透過S Pen辦到。

【手繪動態攝影】

特別一提的是，還有這個能夠隨意畫上塗鴉的手繪動態攝影功能，這個手繪動態攝影是Samsung Galaxy Note10系列專屬的新功能，只要透過 S Pen手繪圖案後一起錄製到影片中，還有透過「人臉追蹤辨識」功能，讓圖案隨著臉部移動，或是停留在畫面中，讓影片變得超級有趣和豐富。

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【S Pen 手寫辨識】

試著想像這樣的場景：上班開會的時候，你一邊認真跟同事討論案子，一邊把想到的好點子透過S Pen筆記下來。會議結束後，就能輕鬆用S Pen手寫辨識功能，讓筆記自動轉成word/pdf/txt/image檔做存檔、或者立刻mail給同事，對於提升工作效率超有幫助。

大容量、大電量、加上快充，和電量不足說掰掰！

介紹完外表和性能之後，最後要提到的是，這一次Samsung Note10系列更配備了對現代人來說超重要的「大容量」、「大電量」和「閃電快充」。（Note10+可支援12GB RAM + 256GB/512GB ROM，還能結合插記憶卡功能額外擴充1TB的空間），更搭載了4300mAh的大電池；Note10則是搭載8GB RAM + 256GB ROM、3500mAh電池。

除此之外，再配合三星獨家的省電技術，還能最佳化電池，更重要的是，三星Galaxy Note10+無論是「45W閃電快充」還是「15W無線閃充」，都能讓你能在短短時間內就充飽電！大電量搭配閃電快充，與電量不足徹底說掰掰！

只能說Samsung Note10系列真的太懂消費者的心，除了高通版加上超強續航力之外，這次更把拍攝、錄影最重視的升級版功能都一次內建在手機裡，加上時尚度爆棚的外觀設計，不論是最近想換手機的、或者沒體驗過Samsung Note10系列的，都快去體驗看看吧。

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<三星Galaxy Note10與Galaxy Note10+的技術規格>

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