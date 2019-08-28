VMware針對多雲環境提供完整軟體定義網路與安全堆疊架構

VMware表示，目前全球超過13000家合作夥伴佈署VMware虛擬雲端網路，其中88家為全球財富100強企業，更有8家合作夥伴為全球10大電信業者，而藉由VMware SD-WAN by VeloCloud解決方案，更使VMware虛擬雲端網路覆蓋於全球15萬處辦公環境，並且讓成本支出減少59%，更使營運支出減少55%。

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而在此次VMWorld 2019中，VMware更宣布推出NSX Advanced Load Balancer，以及藉由VMware vRealize Network Insight 5.0和NSX Intelligence提供的增強網路和安全分析功能，另外也推出超大規模雲端網路解決方案VMware SD-WAN by VeloCloud更新版本。

其中，前身為Avi Networks Platform、提供充足功能的軟體定義應用服務VMware NSX Advanced Load Balancer，主要擔任雲端分散式應用傳遞控制器 (ADC)，藉由軟體定義應用形式改善原有系統與分散式應用傳遞控制器設備佈署複雜性，以及使用彈性不足問題。

藉由NSX Advanced Load Balancer提供軟體負載等化器和智慧Web應用程式防火牆，結合進階分析與監控功能，藉此實現快速、可擴展且更安全的應用程式體驗。同時，透過中控台與分散式資料，以動態多雲架構提供應用服務，更可實現自動化智慧決策與應用分析，並且將負載均衡、網路應用防火牆等服務佈署至虛擬機器、容器，或是裸機伺服器。

同時，VMware SD-WAN by VeloCloud目前也能藉由高度自動化、無狀態、橫向擴展設計建置超大規模SD-WAN (軟體定義廣域網路)，並且透過依附在全球主流雲端服務供應商提供閘道，以及多數基礎架構營運商網路運作，藉此打造類似AWS、Azure或Google Cloud般的公有雲架構。

藉由支援橫向擴展，將可讓合作夥伴能在不影響既有服務運作情況下進行擴充，以利服務日益增長流量需求使用，並且能藉由快速佈署、高度調整彈性簡化廣域網路建置成本。

至於在網路安全應用部分，則可藉由具備自動化、可擴展軟體定義網路與安全基準的VMware NSX-T產品組合，配合VMware vRealize Network Insight與NSX Intelligence提供全面可視化管理，並且進行分析與後續安全操作。

透過分散式分析引擎設計的NSX Intelligence，可針對虛擬化及容器化的工作負載進行封包層級深度洞察，進而生成、實施直觀且高度自動化的網路與安全性原則，並且有助於消除盲點，降低安全風險，更可藉由針對整個資料中心工作流的視覺化深度洞察，加速安全事件修復。

新版vRealize Network Insight 5.0則針對從資料中心到網路邊緣的物理和虛擬基礎架構，提供端到端可視性與故障排除功能，並且支援VMware SD-WAN，以及AWS、VMware Cloud on AWS與Azure。

藉由上述解決方案，VMware將能從邊緣、私有資料中心到公有雲在內基礎架構之間，提供等同公有雲的使用體驗，即全自動部署資料中心工作負載，透過軟體定義所有交換器、路由器、安全閘道與負載平衡服務，同時藉由集中管理，並且在分散式通用伺服器上運行，藉此降低網路佈建與管理難度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》