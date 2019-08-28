VMware針對未來5G網路電信應用與邊緣運算需求打造自動化解決方案

針對接下來即將普及化的5G連網應用，以及目前仍為市場主流的4G網路運作需求，VMware稍早宣布完成收購提供以人工智慧技術最佳化無線存取網路 (RANs)解決方案的Uhana，並且宣布推出全新OpenStack解決方案VMware Integrated OpenStack (VIO) 6.0，以及Pulse IoT Center 2.0在地化佈署功能，藉此對應應用需求越來越廣泛的邊緣運算成長趨勢。

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隨市場逐漸跨入5G連網應用發展，網路功能虛擬化 (NFV)、軟體定義廣域網路 (SD-WAN)，以及藉由eSIM運作的行動裝置與物聯網設備使用越來越廣泛之下，Uhana旗下藉由人工智慧技術，使得網路連接品質最佳化的使用體驗，將有助於同樣對應以軟體定義的5G網路環境運作，同時旗下智慧分析技術更有助於改善VMware Smart Assurance等服務運用效率。

而配合VMware目前針對電信業者提供軟體定義廣域網路解決方案，結合Uhana相關技術預期能協助最佳化連接規模越來越大的5G連網使用需求。目前，VMware SD-WAN by VeloCloud解決方案已經在全球地區由超過100家通訊服務提供廠商使用，並且用於加速廣域網路 (WAN)佈署，同時簡化實際經營難度。

在4G網路技術持續移轉到5G網路，並且透過邊緣數據中心管理多雲佈署架構，傳統使用OpenStack軟體套件進行管理模式已經不敷使用，因此這次宣布推出的全新OpenStack解決方案VMware Integrated OpenStack 6.0，將使多雲管理變得更加容易，同時也具備容易佈署、容器服務相容特性。

此外，VMware Integrated OpenStack 6.0也相容支援Kubernetes，因此可讓電信業者提供基於容器應用與服務的雲端原生平台。

藉由全新VMware Smart Assurance，以及VMware Integrated OpenStack功能，將可提供服務影響與根源分析，並且針對實體與虛擬OpenStack網路、多雲網路架構以可視化形式呈現，更可讓服務供應廠商以自動化形式營運，藉此減少服務影響與營運開銷。

至於基於VMware vCloud網路功能虛擬化 (NFV)基礎架構，以及VMware Integrated OpenStack整合應用，VMware提出全新Telco Edge Reference Architecture (電信邊緣運算參考架構)，讓電信業者能以單一集中式數據中心管理多個邊緣運算站點，藉此降低各個邊緣運算站點需要現場維護需求比例，並且最佳化網路連接效率。

新版Pulse IoT Center 2.0更藉由推出在地化佈署功能，提供相比先前以SaaS形式提供版本更多應用彈性與使用選擇，讓企業能在安全範圍內擴展物聯網應用佈署，並且能選擇以在地化佈署實境運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》