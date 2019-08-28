HTC打造最多6人同處相同空間的VR賞屋體驗

HTC稍早宣布，將由旗下HTC VIVE互動廣告實驗室與建商合作，藉由一體式頭戴VR裝置VIVE Focus打造最多6人同處相同虛擬實境環境的使用體驗，同時僅需透過單一電腦或平板裝置即可控制所有VR頭戴裝置顯示內容。

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相比過往藉由配合電腦連接運作的HTC VIVE，透過一體式頭戴VR裝置VIVE Focus打造，配合單一電腦或平板裝置即可控制觀看內容，並且支援最多6人同處相同虛擬實境環境的使用體驗，相對容易佈署。

配合此項應用方案，將可讓建商以此打造多人同時在相同虛擬實境賞屋，並且能減少建置樣品屋成本，更能讓賞屋者實際前往房屋所在地點之前，就能透過虛擬實境確認物件是否合適，避免舟車勞頓影響賞屋決定是否購買效率。

此外，透過後台數據分析更能將使用者實際體驗量化，例如分析賞屋者每次賞屋必定確認項目，讓房仲在日後帶領賞屋時可以著重介紹。

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雖然過去不少房仲業者已經導入線上賞屋，透過影片、360度全景影像等方式讓賞屋者能事先透過網頁內容確認物件是否合適，但由於實際觀看感受仍有些落差，因此HTC與建商合作以虛擬實境方式提供更直覺、更貼近真實的賞屋體驗，同時也導入多人同處相同虛擬實境環境，讓一同參與賞屋的人可以針對所見內容立即討論，藉此加快虛擬實境賞屋的體驗效率。

同時，採用形式相對簡單的VIVE Focus，藉由無線連接使用模式，並且透過單一電腦或平板即可控制體驗內容，對於現場實際體驗相關架設、維護相對簡單。

而未來不僅可應用建案賞屋，包含遊樂場所多人體驗虛擬實境內容，或是課程學習應用，都能套用此項設計方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》