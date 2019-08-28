Gogoro 2 Utility商務用車打入韓國 擴展B2B市場應用

先前在台宣布進入B2B市場發展，並且推出Gogoro 2 Utility商務用車，更與中華郵政、DHL等企業合作導入之後，Gogoro稍早再次宣布將與韓國TIC公司合作，將Gogoro 2 Utility商務用車，以及電池交換系統導入韓國地區應用。

分享 facebook

在此次合作中，將由韓國TIC公司擔任在地合作夥伴，讓韓國企業可以針對業務應用需求導入Gogoro 2 Utility商務用車，提供員工體驗快速與便利的電池交換系統，藉此應用在物流和快遞公司使用需求，並且能提昇管理與使用效率。

就先前說明，Gogoro 2 Utility商務車款同樣以Gogoro 2為基礎打造，保有125cc等級車款動力輸出，最大扭力可達25N.m，並且搭配專為載重調校的懸吊系統，而專為商用載貨設計的後貨架則可承重45公斤，整車重量更可達到160公斤載重量。

此外，專為載重所設計的高強度左右側載貨用腳架，讓駐車更安全簡便，並且有利送貨使用，並且搭配完整的配件生態鏈，企業可選擇各種原廠認證並提供保固的配件，交車時立即加裝，無需再另尋廠商改裝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》