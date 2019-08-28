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GlobalFoundries控訴台積電製程技術侵權 可能影響諸多晶片生產

2019-08-28 08:41楊又肇

在稍早提出控訴中，GlobalFoundries指稱台積電目前採用製程技術侵權，分別在美國地區向國際貿易委員會 (ITC)，以及在德國地區聯邦法院發起民事訴訟，甚至要求國際貿易委員會下令禁止進口，預期影響台積電目前從7nm到28nm之間製程產品，同時也將影響蘋果、博通、聯發科、NVIDIA、Qualcomm、海思、賽靈思在內晶片產品生產，另外也可能影響華碩、Cisco、Google、聯想終端設備生產。

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而面對GlobalFoundries相關指控，台積電發言人稍早表示尚未收到任何法院文件，同時也強調台積電所有技術均為自行研發，並且尊重智慧財產權。

依照GlobalFoundries的說法，認為台積電製程技術涉及侵權，並且藉此創造數百億美元營收，因此除了要求賠償鉅額損失之外，更希望法院裁定禁止進口命令。

由於提告內容涵蓋台積電7nm、10nm、12nm、16nm與28nm製程，因此包含由台積電代工生產的蘋果、博通、聯發科、NVIDIA、Qualcomm、海思、賽靈思在內晶片，均可能面臨無法順利出貨，甚至相關應用產品也可能無法在美國、德國市場銷售。

不過，由於GlobalFoundries與三星目前為合作關係，因此三星現行採用7nm製程技術並未受到影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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