VMware更新Workspace ONE，協助企業打造數位化工作環境

在此次VMWorld 2019中，VMware宣布推出新版數位化工作環境平台VMware Workspace ONE，藉由現代化管理、安全與跨雲運作的虛擬桌面基礎架構 (VDI)，協助企業針對工作環境進行數位化轉型，並且藉由新技術讓員工辦公效率提昇。

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Dell、微軟、Google與蘋果在內企業均已導入VMware Workspace ONE，讓企業內部工作環境可以藉由現代化管理，並且實現跨雲運作時的連接存取安全，不僅可讓企業員工使用自己習慣的工作設備，同時也能妥善管理各個裝置運作、存取是否正常。

在簡化工作模式部分，VMware Workspace ONE可藉由Intelligent Hub功能，讓企業員工安全存取應用服務、工作流程內容，並且接收各類通知或是聯繫企業內部同仁，更透過新增以IBM Watson Assistant技術支援的數位助理功能，讓員工能透過自然語句或一般文字輸入方式進行互動，藉此處理企業內部設備採購、Wi-Fi設定問題排除，或是服務需求提交等，甚至也能藉由數位助理服務存取企業內部資源。

另外，Intelligent Hub也能進一步與Salesforce、Coupa、SAP Concur在內解決方案服務串接，藉此提昇企業營運生產力。

而針對數位化工作環境應用部分，此次提供技術預覽的Digital Employee Experience Management管理服務，則可協助企業IT人員主動檢測或修復硬體設備、作業系統或應用服務問題，並且可同時對應行動裝置與桌機設備平台，藉此減少員工因設備問題影響工作效率情況。

目前包含微軟Windows 10作業系統、Dell旗下新款Latitude Chromebook Enterprise設備、蘋果準備釋出的iOS 13、iPadOS、macOS Catalina，以及Google Android Enterprise與Okta服務都將支援VMware Workspace ONE。

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藉由虛擬化技術，VMware持續在新版Workspace ONE簡化虛擬桌面與跨雲存取使用體驗，並且能讓企業員工藉由個人合適裝置投入工作，同時也能讓企業IT更有效率管理。此外，Workspace ONE Trust Network目前也加入日前由VMware收購的Carbon Black旗下技術，同時也支援Lookout、Netskope提供技術，讓企業能將最佳安全解決方案整合在Workspace ONE服務應用項目，並且透過Workspace ONE Intelligence中控台進行可視化管理。

透過新版VMware Horizo​​n Services，則可讓IT管理人員跨平台管理多的站點環境，並且設置自動化代理或管理，新版VMware Horizo​​n Services for Multi-Cloud則可讓員工從裝置端或跨雲登陸至最佳虛擬化工作環境，並且能避免企業數據資產因外部連結導致遭竊取、刪除等風險問題，同時也能在多人連接存取情況下確保資料安全。

微軟已經與VMware建立深度合作關係，包含Microsoft Intune、Azure Active Directory針對Microsoft Office 365有條件的存取，以及Microsoft Azure雲端平台環境透過Windows虛擬桌面 (Windows Virtual Desktop)存取Horizo​​n Cloud與Microsoft Teams的支援，藉此推動無縫整合的工作環境協作，讓位處不同工作環境員工能透過虛擬化彼此共同作業。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》