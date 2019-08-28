不僅擁抱跨雲、開源 VMware也讓用戶能以更快效率佈署服務

除了推出VMware Tanzu，藉此擴展Kubernetes應用規模，更進一步闡述擁抱開源與跨雲發展方向之外，VMware執行長Pat Gelsinger也說明未來掌握多雲發展策略，將是企業成功關鍵之一，同時也因為5G、邊緣運算、物聯網等全新應用模式，使得跨雲與混合雲架構將會是未來發展趨勢，而VMware也將以本身擁抱開源、整合Kubernetes應用，讓客戶能以更敏捷速度與更具彈性形式在終端到雲端之間佈署服務。

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同時，VMware也計畫讓雲端部署變得更加容易，透過VMware Cloud Provider平台將平台與軟體定義方式，讓軟體定義方式，讓用戶能將虛擬機器、應用服務快速部署在指定雲端環境，並且能藉由vRealize、CloudHealth確認服務運作是否正常。

以此次在VMWorld 2019期間設置超過700台電腦設備的動手玩實驗室 (Hands-on Lab)，若以過往單一電腦設備採實際硬體安裝，同時安裝軟體運作所需成本計算，約需要700萬美元，但是藉由虛擬化技術、軟體定義方式進行設置，實際成本則精簡為7萬元，甚至可在短短時間內完成建置。

對於企業內部需要同時佈署多台電腦，並且讓多台不同類型裝置連入相同工作環境，藉由虛擬化與雲端佈署將能節省不少開銷，以及時間與人力成本花費，甚至可以隨時依照使用需求進行調整，而IT人員也能透過管理後台確認目前整體工作負載情況，即時確認是否需做細節調整。

就VMware的看法，認為掌握多雲發展策略會是目前相當重要的發展方向，如何藉由虛擬化、跨雲佈署服務加快工作產能更是未來企業競爭項目，而VMware也將持續擁抱跨雲與開源發展策略，藉此在運算模式越來越多變的市場競爭取得領先。

依照VMware的說法，希望日後可以實現更短時間完成建置超過700台電腦上線運作的佈署效率 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》