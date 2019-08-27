貝佐斯未回應求援 庫克率先發聲：捐款助亞馬遜大火

蘋果執行長庫克。 歐新社 分享 facebook

地球之肺亞馬遜雨林遭大火吞噬，引發全球關注，火勢以破紀錄的速度延燒，大到連衛星都可從太空清楚看見濃煙，長期則有可能加劇地球暖化。全球性的自然環境問題再度躍上台面。

與巴黎聖母院大火相比，這次在災後重建的呼聲似乎較為薄弱，李奧納多迪卡皮歐(Leonardo DiCaprio)與夥伴共同成立環保組織並捐款500萬美元成立「亞馬遜森林基金」（Amazon Forest Fund）保護亞馬遜高危險區域，同時也在社群平台上號召群眾與媒體關注，喚醒環境保護意識。

在科技公司部分，同名的亞馬遜（Amazon) 由於名稱相同，外加恰好推出以 Fire 為名的電視服務，關鍵字與亞馬遜大火緊緊相繫，也讓群眾們紛紛在推特上標記亞馬遜CEO 傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）投入捐款。

遲遲未見貝佐斯回應，由蘋果執行長庫克先發出捐助災害的消息，庫克在推特上發文表示，在火災肆虐該地區後，Apple 將捐款幫助亞馬遜，保護生物多樣性並恢復亞馬遜在拉丁美洲不可或缺的森林。

繼上回法國「巴黎聖母院」(Notre Dame Cathedral) 大教堂遭大火吞噬，各大知名企業陸續表示將捐款協助重建歷史古蹟，如今亞馬遜大火涉及更危及的環境議題，更點燃巴西政治危機，似乎也讓企業閉口不言。

蘋果以科技公司身份首先發聲，後續能否帶動更多企業正視環境問題，採取積極作為，值得關注。

巴西總統目前已授權軍隊投入亞馬遜大火救援。 法新社 分享 facebook 巴西民眾示威抗議當局救援亞馬遜雨林不積極。 路透社 分享 facebook

It’s devastating to see the fires and destruction ravaging the Amazon rainforest, one of the world’s most important ecosystems. Apple will be donating to help preserve its biodiversity and restore the Amazon’s indispensable forest across Latin America. — Tim Cook (@tim_cook) 2019年8月26日

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》