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貝佐斯未回應求援 庫克率先發聲：捐款助亞馬遜大火

2019-08-27 16:13INSIDE

蘋果執行長庫克。 歐新社
蘋果執行長庫克。 歐新社
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地球之肺亞馬遜雨林遭大火吞噬，引發全球關注，火勢以破紀錄的速度延燒，大到連衛星都可從太空清楚看見濃煙，長期則有可能加劇地球暖化。全球性的自然環境問題再度躍上台面。

與巴黎聖母院大火相比，這次在災後重建的呼聲似乎較為薄弱，李奧納多迪卡皮歐(Leonardo DiCaprio)與夥伴共同成立環保組織並捐款500萬美元成立「亞馬遜森林基金」（Amazon Forest Fund）保護亞馬遜高危險區域，同時也在社群平台上號召群眾與媒體關注，喚醒環境保護意識。

在科技公司部分，同名的亞馬遜（Amazon) 由於名稱相同，外加恰好推出以 Fire 為名的電視服務，關鍵字與亞馬遜大火緊緊相繫，也讓群眾們紛紛在推特上標記亞馬遜CEO 傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）投入捐款。

遲遲未見貝佐斯回應，由蘋果執行長庫克先發出捐助災害的消息，庫克在推特上發文表示，在火災肆虐該地區後，Apple 將捐款幫助亞馬遜，保護生物多樣性並恢復亞馬遜在拉丁美洲不可或缺的森林。

繼上回法國「巴黎聖母院」(Notre Dame Cathedral) 大教堂遭大火吞噬，各大知名企業陸續表示將捐款協助重建歷史古蹟，如今亞馬遜大火涉及更危及的環境議題，更點燃巴西政治危機，似乎也讓企業閉口不言。

蘋果以科技公司身份首先發聲，後續能否帶動更多企業正視環境問題，採取積極作為，值得關注。

巴西總統目前已授權軍隊投入亞馬遜大火救援。 法新社
巴西總統目前已授權軍隊投入亞馬遜大火救援。 法新社
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巴西民眾示威抗議當局救援亞馬遜雨林不積極。 路透社
巴西民眾示威抗議當局救援亞馬遜雨林不積極。 路透社
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《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

亞馬遜Amazon庫克蘋果貝佐斯

INSIDE

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