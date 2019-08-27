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混合雲架構、擁抱開源成為VMware未來發展方向

2019-08-27 09:37聯合新聞網 楊又肇

在VMWorld 2019中，VMware強調未來將會持續朝向混合雲基礎架構發展，並且藉由虛擬化技術整合，讓IT人員、開發者、管理人員及安全人員，可在不同數據中心、公有雲、邊緣運算基礎架構之間，以維持相同架構形式創建、執行，並且管理各項工作項目。

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相較過往的雲端架構應用發展，在越來越多使用需求情況下，VMware目前更看重混合雲基礎架構布局，藉此在多雲環境建構更完整的雲端連接應用服務。

藉由混合雲架構，企業可將應用服務佈署於數據中心 (私有雲)、公有雲，或是邊緣運算環境，並且能依照實際需求進行動態調整，讓應用服務能以更具彈性形式運作。而透過採取相同架構設計，將使開發人員、營運人員易於管理，同時也能減少非必要成本支出。

依照VMware說明，目前旗下混合雲平台已經可以對應AWS、Azure、Google Cloud、IBM Cloud等主流公有雲平台，並且與全球超過60個VMware Cloud Verified業者合作，同時在VMware服務運作的工作負載數量也超過7000萬組，其中1000萬組工作負載佈建於雲端，並且在由VMware雲端服務供應廠商管理的的10000多組數據中心運作。

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另一方面，VMware也承諾未來將會更加擁抱開源，從過去開始採用Kubernetes架構，並且接連收購聚焦Kubernetes架構應用的新創公司，甚至近期更斥資買下由Kubernetes共同建立者Joe Beda和Craig McLuckie成立新創公司Heptio，藉此強化本身在Kubernetes架構應用發展能力。

而此次也宣布推出全新VMware Tanzu產品組合，藉由Project Pacific技術應用，讓企業可將VMware vSphere轉換為Kubernetes原生平台，同時藉由VMware Tanzu Mission Control單點控制方式，提供可輕易管理任何地點運行的Kubernetes叢集的執行效益。

近期收購Pivotal，不僅協助VMware擴展雲端服務應用發展，更讓VMware如執行長Pat Gelsinger說明正往大幅擁抱開源方向發展。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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