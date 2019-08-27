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搶攻更大金融市場 小米借貸服務Mi Credit將在印度上線

2019-08-27 10:03聯合新聞網 楊又肇

小米目前已經在中國境內與中國銀聯合作推出行動支付服務「小米支付 (Mi Pay)」，讓使用者能直接藉由手機NFC模擬信用卡進行感應支付，或是對應線上支付服務，去年也開始開放印度市場進行測試，並且在今年3月正式推行，更與印度國家支付公司 (NPCI)與印度最大私營銀行印度工業信貸投資銀行 (ICICI)合作，支援當地超過120家銀行核發信用卡，而接下來也計畫在印度市場正式推行名為Mi Credit的消費借貸服務，藉此擴展印度金融市場。

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透過性價比銷售策略推動期硬體產品的背後，小米其實是以服務內容吸引更多營收獲利機會。而進入金融市場布局，除了藉由小米支付簡化消費者購物流程，並且提昇消費使用便利度，讓消費者能更願意藉由手機消費，不僅能在每筆交易累積小額分潤，更能吸引消費者透過行動支付快速在小米所提供線上服務完成消費。

以中國市場為例，雖然無法與微信支付、支付寶經手交易量比較，但目前小米支付在中國境內已經累積超過2000萬名活躍用戶，每年約帶動120億美元的交易總額，若以此計算其交易分潤，以及透過小米支付帶動的服務使用規模，依然可讓小米增加不少營收。

而在目前各個手機品牌先後加入競爭的印度市場，由於不少日常生活交易也是透過手機完成支付，因此也讓小米增加不少發展機會，預期藉由投入印度市場增加更多營收。

不過，小米支付在印度市場發展可能也會面臨不少競爭壓力，除了與當地最大行動支付公司Paytm競爭，同時也要面臨印度眾多人使用的WhatsApp推行支付服務，以及Google同樣採印度統一支付接口標準打造的Tez支付服務帶來競爭壓力。

因此，小米除了透過手機擴展行動支付服務使用情境，並且將行動支付與各類內容服務綁定，藉此增加更多使用意願，接下來更計畫推出名為Mi Credit的消費借貸服務，提供最高可借貸10萬盧比 (約1451美元)，利率則為1.8%起跳，讓消費者能藉由手機「應急」。

小米方面僅表示此項借貸服務仍處於測試階段，預計在未來幾週內於印度市場正式推出，同時並未透露具體細節。

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相比傳統銀行借貸必須提出繁多證明文件，並且必須經歷重重審核，若小米透過手機推行的Mi Credit消費借貸服務能以更簡單方式完成申請放款，意味將能吸引更多消費者使用。

但Mi Credit消費借貸服務勢必也會面臨資料審核必須蒐集使用者個人隱私資訊，其中包含個人收入狀況、專業能力等背景資訊，藉此決定個人可以借取貸款額度與還款利率，意味小米在此項服務也需要有足夠的用戶隱私數據使用及保護，否則可能面臨外界質疑。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度信用微信

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