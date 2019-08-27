台灣產業合作自研自製的自駕電動小型巴士定名為「WinBus」

由經濟部技術處科技專案支持，並且由財團法人車輛研究測試中心 (ARTC)串連產業打造的MIT (Made in Taiwan)自駕電動小型巴士「WinBus」，今日 (8/26)實際對外展示。

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先前透過投稿徵集命名，最後以英文「Win (得勝)」，以及中文諧音「穩」之意，將台灣產業合作自研自製的自駕電動小型巴士定名為「WinBus」，並且符合美國汽車工程師協會提出SAE Level 4自動駕駛規範，可在固定或封閉路段以全自動形式駕駛，無需人為介入。

而從底盤、動力、電能、車體打造、感知、決策控制、聯網及營運服務，總計串接超過20家以上廠商合作，「WinBus」成為台灣第一款自研、自製，並且從零合力建造的自駕電動車輛。

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經濟部部長沈榮津表示，目前台灣各地方政府已有5縣市，總計共9個區域有意願導入高彈性的自駕小型巴士服務模式。而為了推動自駕車應用，經濟部將透過「建構友善法規環境」、「發展自主關鍵技術」、「發展創新運行服務模式」、「推動自駕車旗艦隊」等四大方向協助產業應用發展。

其中「無人載具科技創新實驗條例」已經在2018年12月19日經總統公布，藉由推動實驗條例，暫時排除相關法規適用性，運用地方政府開放場域，提供業者可發展無人載具創新科技的實驗環境。另外，經濟部也計畫在2020年推動無人載具實證運行計畫，優先推動項目包含高運載 (市區)、低運量高彈性 (偏鄉/離峰)、物流載運，以及自駕船等運行模式，將以業者為主、法人為輔方式共同推動成長。

此次對外展示的「WinBus」，將發展台灣自駕小型巴士運行創新服務模式，協助台灣廠商形成自動駕駛系統產業生態系，並且促使台灣成為全球自動駕駛系統輸出國。

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「WinBus」車身線條採圓潤流暢的現代化設計，並且加上可前後雙向行駛功能，以及擬人化表情車頭，並且結合車內外多屏顯示螢幕資訊，讓乘客與行人都能充分掌握車輛動態，特色功能如下：

智慧化全自駕模式：透過各式感測器，包括攝影機、2D與3D光達 (Lidar)和雷達，感知收集不同的車輛環境資訊，並即時快速的作出複雜決策，進一步串聯車上各套系統，以控制車輛的行徑，如轉向、煞車及加速等等；具白天及夜晚辨識行人、車輛之能力，並具備定速巡航、車道跟隨自動駕駛系統、自動緊急煞車系統、自動靠站接駁、3D光達障礙物偵測、夜間燈光指引等多項智慧駕駛技術，可達SAE Level4自駕等級。

前後雙向行駛：車內無方向盤、煞車及油門踏板，雙軸轉向及雙軸動力系統，無須轉向掉頭即可啟動行駛，符合偏鄉山區路窄之需求前後雙軸皆可轉向與驅動。

貼心安全設計：符合交通部安審基準550-動態翻覆之法規要求、ECE R100電氣安全、智慧頭燈夜間投影、車門防夾安全機制、人性化人機介面、多屏行車資訊及語音提醒、緊急停車按鈕、緊急通報、智慧站牌聯網、遠端協控、隊列行駛等功能。

創新服務新里程：Winbus以車廠研發的思維模式開發，依各地方政府需求提出交通服務解決方案，包括都會離峰、偏鄉、觀光景點、捷運或輕軌之接駁，訴求高彈性低運量的規劃設計，充分展現客製化的運輸功能，將改變臺灣交通運輸模式並催生更細緻、便民的交通網絡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》