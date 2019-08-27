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以Kubernetes作為原生平台 VMware更進一步擁抱跨雲發展策略

2019-08-27 10:13楊又肇

VMware稍早於VMworld 2019宣布打造VMware Tanzu (源自日文たんす，意思為衣櫥)產品組合，進一步轉向以Kubernetes作為原生平台的服務發展模式，同時也意味VMware接下來將會更進一步擁抱跨雲發展策略，讓合作夥伴能更容易將服務以原生方式佈建在雲端。

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此次宣布推出的VMware Tanzu產品組合，將會改變企業傳統在Kubernetes上構建、運行，並且管理軟體或服務的方式。其中，藉由提供技術預覽的Project Pacific，將可讓企業將VMware vSphere轉換為Kubernetes原生平台，並且讓執行效率大幅提昇，同時可以藉由VMware Tanzu Mission Control單點控制方式，輕易管理任何地點運行的Kubernetes叢集。

而藉由近期宣佈收購的Pivotal技術，VMware也預期針對現代化應用服務提供更全面且基於Kubernetes的企業級產品組合。另外，近期同樣宣布收購Bitnami之後，VMware也將推出測試版本的Project Galleon，讓企業能針對多雲就緒型 (multi-cloud ready)終端的開發者提供交付客製化應用堆疊與格式，同時也將擴展獨立軟體廠商發展生態，並且透過Kubernetes提供增值服務。

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依照VMware說明，Project Pacific將把Kubernetes嵌入vSphere的控制台，讓容器能與虛擬機器匯集在單一平台，並且針對關鍵工作負載帶來安全運作與更好執行效率表現。同時，Project Pacific也能針對開發者使用需求、服務配額，以及用戶存取的應用層級進行控制。

至於VMware Tanzu Mission Control單點控制方式，並且能管理任何地點運行Kubernetes叢集的特性中，則可讓企業更便於管理多雲、多叢集架構，將可讓IT管理者確認所有Kubernetes叢集與組件運作狀況，而營運人員也能以此輕易確認、調整單一Kubernetes叢集，或是跨雲環境叢集存取，以及進行配額、備份、安全性等調整。

由於VMware Tanzu產品組合的也是採用開源架構，其中分別透過Cluster API進行生命週期管理、借助Velero進行備份及恢復、借助Sonobuoy進行配置控制，以及借助Contour進行存取控制。

在持續於Kubernetes開源項目提供貢獻，VMware預期藉由擴大Kubernetes應用，並且強化雲端原生基礎架構建置應用，並且實現跨雲發展模式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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