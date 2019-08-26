iOS版Netflix開始測試以專人整理選輯形式的觀看體驗

Netflix從以前就會藉由使用者個人觀看行為，進而推薦更加合適的影片內容，而稍早在iOS平台開放測試項目中，則是進一步透過專人整理的選輯 (Collections)播放清單項目，讓使用者能更輕易地選擇喜好內容。

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從Netflix過去以來的操作介面來看，除了藉由關鍵字詞進行搜尋，基本上就是透過個人觀看行為產生的推薦內容選擇觀看影片，或是單純節目、電影等分類進行挑選。就Netflix先前回應說法，最主要是希望使用者透過更直覺、自然方式觀看影片內容，並且以個人喜好讓符合這些特性的影片能被使用者持續觀看，因此並未採取一般以類別區分的影片選項，同時也能避免單一選項影片過於偏重被使用，讓Netflix收錄各個影片可以有更多機會被播放。

不過，或許是越來越多使用者反應系統推薦影片並不全然符合個人喜好，加上目前以全球化發展之下，難免必須迎合不同地區市場使用需求，例如亞洲地區可能更偏好透過單純分類方式挑選影片，因此Netflix稍早在iOS平台版本開始測試以專人整理的選輯播放清單項目，讓使用者能透過動作片、喜劇、科幻片、浪漫劇等更主題分類挑選個人偏好觀看內容。

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類似使用模式，其實就像是Apple Music、Spotify等音樂播放服務提供的音樂歌單，讓使用者能透過特定選輯播放合適音樂。

而此項測試功能未來是否會成為正式選項，Netflix僅表示會持續測試新功能，藉此讓服務更好。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》