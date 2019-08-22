迪士尼確認未來兩年將串流影音服務Disney+帶到全球更多地區

迪士尼稍早確認，預計11月12日推出的串流影音服務Disney+，將會同時對應iOS裝置、Apple TV、Android裝置、Android TV、Google Chromecast，同時也會加入支援Roku、Playstation 4，以及Xbox One，讓更多人能藉由各類裝置使用觀看。

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而在計費部分，迪士尼確定在美國境內將以每月6.99美元方式訂閱計費，另外也將提供綁定Hulu、ESPN+訂閱服務，以每月12.99美元方式計費的使用方案，但綁定的Hulu訂閱服務將會伴隨廣告內容，藉此彌補營運成本。

至於在其他地區，迪士尼將會在加拿大地區以每月8.99加幣，或是一年89.99加幣方式收費，荷蘭地區則會以每月6.99歐元、一年69.99歐元計費，接下來則預計在11月19日於澳洲地區推行Disney+服務，並且以每月8.99澳幣、一年89.99澳幣收費，紐西蘭地區則會以每月9.99紐西蘭幣、一年99.99紐西蘭幣收費。

支援使用裝置部分，可能會因為所在地區而異，同時基於版權使用限制因素，因此包含綁定Hulu、ESPN+訂閱服務目前僅在美國境內推行。

同時，迪士尼也確認將會未來兩年內將Disney+服務推廣至全球主要市場，但尚未公布預計推行地區細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》