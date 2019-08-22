Tesla重啟太陽能電池板業務 藉由新租賃方案吸引用戶買斷

Tesla執行長Elon Musk稍早宣布推出三個全新無合約的太陽能電池板租賃方案，藉此重新推行家用太陽能電池板業務發展。

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根據Elon Musk說明，在全新租賃方案中，使用者可選擇較小、充電功率為3.8kW的太陽能電池板，或是面積適中、充電功率達7.6kW的版本，另外也提供面積最大、充電功率達11.4kW的規格。其中充電功率為3.8kW的太陽能電池板，平均每天可充入9-12kWh電量。

而若以買斷形式使用的話，Tesla不同面積設計的太陽能電池板售價分別為10070美元、20140美元與30210美元，若使用美國聯邦政府今年底前針對採購使用再生能源發電設備，額外提供30%補助金額的話，售價分別為7049美元、14098美元與21147美元。

但若以視使用地區決定租賃價格的形式使用的話，以設置地點為加州舉例，則分別以每月65美元、130美元或195美元計價，而使用者隨時可以取消租賃，但必須支付1500美元的拆除費用，因此預期有不少使用者會選擇以買斷方式使用。

無論採用什麼方案，使用者僅需支付100美元訂金即可立即申請安裝。

目前新款租賃方案僅先在美國亞利桑那州、加州、康乃狄克州、麻薩諸塞州、紐澤西與新墨西哥州開放申請，而預計會在明年開始在歐洲地區推行此項業務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》