與台灣萬家香合作 CRS與蘋果推動Green-e認證再生能源應用計畫

資源解決方案中心 (Center for Resource Solutions,CRS)在與蘋果合作之下，率先將運用太陽能等再生能源的Green-e認證方案試行計畫帶到新加坡與台灣。

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在新加坡與台灣地區推動的Green-e認證方案試行計畫，均讓蘋果獲得再生能源應用認證，其中在新加坡推行的太陽能應用計畫，透過800個屋頂架設太陽能設備產生32兆瓦電力，而在台灣與萬家香醬油合作，並且在屏東地區架設的太陽能電池板陣列，同樣也讓蘋果獲得Green-e再生能源應用認證。

藉由蘋果在新加坡與台灣兩個試行計畫案例，CRS執行董事Jennifer Martin預期將能推動更多再生能源應用與發展，並且在亞洲地區增加再生能源使用比例。

目前在美國地區由企業自願性採用的再生能源中，超過一半以上透過資源解決方案中心認證。目前此項認證也適用於亞洲地區的大型再生能源購買者與銷售者，並且能協助企業評估對於環境或在地影響，透過提供公開資訊與後續追蹤，藉此確認再生能源來源是否合乎要求，同時也能促進在地再生能源發電與再生能源電力市場的發展。

在此之前，蘋果已經宣布將在未來幾年內達成導入100%綠能目標，同時也要求再生能源供應來源也必須符合環保。就先前蘋果評估，最快在2020年將與供應鏈廠商在全球生產超過4吉瓦的綠能，約為蘋果目前產生用電量的三分之一，同時其後將會持續往使用更多綠能目標前進。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》