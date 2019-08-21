想當科技人？來體驗5小時「模擬亞馬遜面試」吧！

2019-08-21 19:57 聯合新聞網 INSIDE



▲Photo Credit: 擷取自Airbnb平台 分享 facebook 不少人造訪西雅圖這座美國軟體大城時，除了到星巴克創始店朝聖，可能也會到亞馬遜總部晃一晃，或是逛一逛亞馬遜無人商店Amazon Go。但這些行程都已經不夠創新了！

近期在 Airbnb 平台上推出一項特別的西雅圖體驗行程：長達 5 小時的「亞馬遜模擬面試」體驗。

根據活動頁面介紹，本次體驗活動由一名叫做 Nick 的人發起，他曾是亞馬遜遊戲工作室的共同創辦人，也曾是亞馬遜招聘團隊成員，負責協助亞馬遜篩選符合其企業文化的應徵者，在亞馬遜時期已完成超過 350 場面試。

但要參加這場模擬面試，可一點都不簡單。除了得先完成前導工作坊體驗課程「亞馬遜面試內幕工作坊」(Inside Amazon's Interview: Workshop)，模擬面試當天必帶筆電或平板，還得用 SOAR 框架寫出自己的 20 大成就，並分析這些成就的狀態 (State)、操作 (Operate) 以及結果 (Result)。最後，也得填入兩項自己對亞馬遜最感興趣的職位。

這場體驗雖然是「模擬」面試，卻是用「真正」的面試等級來看待。例如：面試官會從亞馬遜企業文化角度來評估面試者，如果面試者沒有通過，也會給他們相關回饋，建議他們未來如果想進入亞馬遜的話，究竟該怎麼準備面試。

基本上，體驗活動只在每週六舉行，時間從早上八點一直進行到下午三點，每次只有 4 個名額。要參加這個「模擬亞馬遜面試」活動也不便宜，根據活動頁面，體驗一次要價達新台幣 14.5 萬元！

目前頁面上只看得到一位體驗者留下五顆星評價，根據該位體驗者留言內容，這場模擬面試會按照參加者的過去工作經驗、背景，挑選幾位現任亞馬遜員工與之面試；面試結束也會給予回饋，讓體驗者可以用不同角度看待自己的面試表現。

如果把它看成是純粹的「旅遊體驗活動」，或許價格頗昂貴；但如果把它視為「職涯面試集訓班」，也許有不少人會認為值回票價吧！

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》