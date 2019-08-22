數位相機連接WiFi 恐遭勒索和惡意軟體攻擊

圖片及資料來源：Check Point 分享 facebook

由於現代數位相機不再使用底片拍照和重製圖像，國際影像產業協會（I3A）特別擬定了圖片傳輸協定（PTP）標準，支援數位照片從相機到電腦的傳輸。該協定最初只用於影像傳輸，但如今已發展為支援許多不同的指令，包含拍攝動態影像和升級相機韌體等操作。

Check Point Research 透過駭入相機並利用協議中的漏洞來進行感染。在這項研究中，Check Point 使用的是同時支援USB和WiFi的Canon EOS 80D數位單眼相機，並在PTP中發現了關鍵漏洞。

鑒於該協議現已實現標準化並嵌入到其他相機品牌中，Check Point認為其他廠商的相機中也存在類似漏洞。

Check Point軟體技術安全研究員Eyal Itkin表示，包括數位單眼相機的置，很容易受到攻擊，相機不只能連接USB和WiFi網路，還可以連接周圍環境。由於攻擊者可將勒索軟體植入相機及其連接的電腦中，智慧裝置更容易受到威脅－這些照片最終可能會被加密，直到使用者支付贖金才會被解鎖。

相機使用者可透過下列措施避免被感染：

確保相機使用最新版本韌體，並安裝更新程式。

非使用期間關閉相機WiFi。

使用WiFi時，盡量將相機連接至可信任的WiFi，避免使用公用WiFi網路。

Check Point Research 已向 Canon 通報漏洞，兩家公司也已合作修補；Canon 也在英語和日語官方安全公告中發佈相應的更新程式檔。

圖片及資料來源：Check Point

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》