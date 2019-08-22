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研究人員製假Lightning 充電線 輕鬆駭入電腦

2019-08-22 21:56三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：The Verge
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一名駭客要侵入電腦的方式百百款，最常遇到的就是惡意軟體或病毒入侵，但最近 Verizon Media 公司資安人員 Mike Grover 卻發現 iPhone、iPad 專用的 Lightning 充電線經過簡單的改造之後，竟然能駭入電腦，呼籲使用者要小心提防。

Mike Grover 將這種連接線命名為 O.MG cable，電線外型和功能類似 iPhone 的 Lightning 充電線，但 Mike Grover 在 USB 連接器內隱藏了無線存取點的軟體和硬體。當充電線和電腦連接時，就可以遠端啟動讓充電線能竊取使用者的登錄資料或加裝惡意軟體

此外，經過改裝的 O.MG 連接線不僅外型和正常的 Lightning 充電線相同，而且也能幫 iPhone 充電，就像普通的連接線，消費者很難發現問題。

根據 The Verge 報導，O.MG 連接線每條售價為 100 美元、約 3,130 元，而 Mike Grover 希望透過注重工地並在安全研究人員購買已經購物的商店銷售電纜，這些研究人員將考慮在潛在的攻擊之前防禦這些惡意USB電纜。

圖片及資料來源：The Verge
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圖片及資料來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

駭客資安LightningiPhone

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