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白皮書顯示多數台灣民眾認同電動車採換電 政府補助仍是影響換購關鍵

2019-08-21 15:49楊又肇

由中華經濟研究院主導，並且由Gogoro、宏佳騰與相關供應鏈廠商組成的台灣智慧移動產業協會，稍早公布《台灣電動機車產業發展白皮書》內容，其中透露64.28%的台灣地區民眾認同電動機車採換電系統，同時對於充電使用模式滿意度則約佔42.84%。

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此外，目前在台灣地區的電動機車品牌偏好前三名分別為Gogoro、YAMAHA與光陽，佔比各為38%、21.6%與15.6%，同時白皮書內容也顯示在有購車補助之下，成為台灣民眾願意換購電動機車的主因，其次則是對環境友善，佔比分別為69.49%，以及60.51%。

而台灣智慧移動產業協會理事長王健全表示，台灣電動機車產業技術已經領先全球約3-5年，但在各國開始積極布局新技術發展競爭中，政府能否提供協助帶動電動機車產業發展，將會成為未來發展關鍵。行政院政委龔明鑫也表示，台灣機車產業從技術研發、設計到零件供應，以及銷售都能自給自足，而在未來發展電動機車產業時，能否讓現有供應鏈、實際銷售車行轉型將會成為重點項目。

同時，在全球均開始逐步淘汰傳統燃油車輛，並且轉向以電能為主的車輛設計發展，未來如何在台灣減少燃油車輛，並且提昇空氣品質也會成為重要發展方向，立法委員趙天麟表示，將會以國會立場權力支持。

從工研院研究指出，全球電動機車市場規模成長迅速，目前在歐洲與印度市場預估每年成長比例會在30%左右，而台灣地區則因為地區相對狹小，但機車使用密度相對較高，因此未來三年預期會有每年超過70%的成長率，其中今年在電動機車的產值便可達新台幣110億元以上。

除了既有電動機車品牌，後續加入的Gogoro，以及包含與Gogoro結盟合作的YAMAHA、宏佳騰，以及傳統車廠如光陽、三陽也均已，或準備推行自有電動機車，無論採用換電或充電使用模式，預期都能讓台灣電動機車產業加速成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電動機車趙天麟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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