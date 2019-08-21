Gogoro S2 ABS版正式亮相，換上多變色澤光譜靛配色、煞車更穩

Gogoro稍早宣布推出搭載ABS煞車系統，並且換上全新光譜靛配色設計的Gogoro S2 ABS版，強調在Gogoro S2的速度表現下，透過採用BOSCH打造的ABS煞車系統，提供宛如重車等級般的制定效果。

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雖然先前的S系列車款已經換上輻射式卡鉗設計，並且提供足夠效能，但Gogoro認為在S系列車款效能表現下，還可以在制動效果有更好表現，因此催生這次對外亮相的Gogoro S2 ABS版。

其中，當使用者按下煞車時，車上搭載的BOSCH ABS 10雙迴路煞車系統便會以每秒200次的頻率確認前後輪轉動狀況，有效避免使用者過度煞車，導致車輛鎖死翻覆，同時仍可保有足夠的煞車制動效果。

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而此次採用煞賒系統重量僅580公克，因此並不會造成車輛有額外重量負擔。同時，Gogoro此次更與MAXXIS針對此次推出車款打造ABS性能胎，讓車輛在雨天路面濕滑情況下仍可有效發揮ABS系統的安全制動性，提供更安全的操控。

不過，由於內部線路差異因素，Gogoro目前並未開放既有車款升級換裝ABS煞車系統服務，目前僅Gogoro S2 ABS版搭載BOSCH打造的ABS煞車系統。

至於動力系統方面，基本上仍延續Gogoro S2的性能表現，在0-50公里直線加速僅需3.8秒完成，同時配合新款電池在滿電情況下，最長騎乘距離可達170公里，一樣僅需在6秒左右時間即可完成電池交換，讓車輛再次補充電力。

與Gogoro S2另一個不同地方，則在於Gogoro S2 ABS版換上以多層次染色，並且透過超細顆粒珍珠烤漆呈現多變色澤的光譜靛配色，另外在左側手把下緣也加入USB充電孔，讓使用者能以此連接手機充電，或是使用行車記錄器等設備，本身也透過隔水橡膠蓋避免短路。

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以目前政府換購電動車輛補助，搭配淘汰二行程車輛情況下，最低購車價格為新台幣71980元 (以戶籍在雲林縣情況為例)，同時將從即日起開放門市體驗、購車。同時，Gogoro更從即日起提供購買Gogoro S2系列任何車款，即加贈限量ROAV聯名墨鏡。

在8月22日之後，Gogoro也將在北中南地區展開Gogoro S2 ABS閃靛快拍體驗活動，分別將在台北信義區 ATT 4 Fun 一樓廣場、高雄巨蛋廣場，以及台中一中水利廣場舉辦。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》