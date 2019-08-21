Apple Card開始開放所有美國用戶申辦 最快1分鐘核卡

蘋果稍早正式宣佈開放所有美國境內用戶申請Apple Card，使用者只要透過iPhone 6以後機種，並且將系統更新至iOS 12.4版本以上即可透過錢包app進行線上申辦，順利的話就能在1分鐘左右完成核卡。

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不過，使用者要申辦Apple Card的話，必須提供個人住址、出生年月日、收入資訊，以及美國政府核發的社會安全號碼 (SSD)，並且由高盛銀行線上系統進行信用審核。如果順利的話，原則上在1分鐘左右即可完成核卡，而若被系統拒絕，則意味個人信用有問題，或是有其他因素影響核卡。

至於順利申請的Apple Card將會包含3組卡號，其中一組為提供錢包app內使用的虛擬卡號，以及Apple Card實體卡片使用卡號，另一組則是可讓使用者用於線上購物時，必須填寫信用卡卡號時的號碼。

而申辦時所附加的實體卡片，則預計會在Apple Card成功申辦後的幾天內透過郵寄方式交給使用者，並且透過iPhone內部搭載的NFC感應即可完成開卡。而必須留意的是，這張以鈦金屬打造的信用卡上面除了使用者個人姓名，並不會有任何卡號資訊，同時也不支援感應支付功能，蘋果的用意是為了避免卡片遭人盜刷，或是遭人記下卡號，因此實際消費操作還是會以Apple Pay感應支付為主。

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為了推廣Apple Card使用模式，蘋果更配合Appel Cash服務，讓使用Apple Card消費的使用者能獲得Daily Cash回饋，讓使用者能在每筆消費累積比例不等的現金回饋，其中最高消費可獲得3%回饋，最低也有1%回饋金額。

同時，蘋果也透過錢包app告知使用者實際消費細節，以及Apple Cash回饋金額，另外更可讓使用者知曉何時應該繳交卡費等。

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但Apple Card也有相關限制，例如無法用於購買虛擬貨幣、彩券等風險較高「商品」，同時也無法在越獄 (jailbreak)過的裝置上使用，甚至有可能會被蘋果鎖卡。

除了在美國地區推行，蘋果也預計在後續於更多地區提供Apple Card服務。至於包含香港、台灣與日本地區也均傳出蘋果申請註冊Apple Card、Apple Cash商標內容，顯示蘋果接下來也會在亞洲地區推行此項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》