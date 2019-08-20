親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

穿越台海重返印太！法國領軍歐盟軍事復興？

神似王祖賢、藍正龍、林宥嘉？政治咖未崩壞的嫩照曝光！

Google新創加速器提出讓偶像能「近距離」與粉絲互動服務Fundo

2019-08-20 09:08楊又肇

Google內部新創加速器Area 120，稍早宣布推出名為Fundo的全新發展項目，將讓YouTuber在內創作者、偶像能藉此與粉絲「面對面」、「近距離」互動，讓粉絲能透過支付小額費用即可與偶像進行交流。

分享

如同限定、專屬的偶像見面會，Fundo主打可透過支付小額費用，即可讓粉絲透過手機、電腦等連網裝置，配合線上連線方式與創作者、偶像近距離互動，藉此增加創作者、偶像的親和力，同時也能縮減與粉絲之間隔閡，藉此增加支持黏著度。

目前知名YouTuber如Jessii Vee、KreekCraft都已經開始藉由Fundo與粉絲互動，而這樣的互動模式與線上直播不同，在於粉絲能以一對一或一對多等形式與創作者、偶像聊天，或是進行各類線上互動，讓粉絲能有更多專屬感受。

而粉絲支付金額多半介於4美元左右，但有些知名偶像可能會將支付金額提昇至40美元左右。

目前Fundo僅先以對外邀請形式提供測試使用，但已經有部分YouTube或僅應開始透過此項服務與粉絲互動。

在此之前，YouTube已經推出提供線上打賞贊助的Super Chat功能，讓粉絲人數超過1萬名的YouTube影音創作可隨時透過手機進行直播，而粉絲們也能透過贊助方式支持個人喜愛的YouTube影音創作者，藉由小額贊助方式讓個人留言以明顯彩色形式置頂呈現，但整體形式與此次提出的Fundo應用模式並不相同。

LINE方面，則是在今年6月的LINE Conference 2019活動中，宣布推出全新直播服務LINE LIVE，透過其中Premium頻道功能，以月費方式訂閱觀看，預期可讓明星、人氣網紅以此建立專屬粉絲頻道，並且透過付費方式觀看粉絲專屬內容。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE直播YouTuberGoogle

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

台灣首位寶可夢世界冠軍 10歲男孩「比賽全程披國旗」

2019-08-19 12:13

Google開源即時轉錄原始編碼 讓更多開發者以此打造豐富語音工具

2019-08-20 09:07

Touch Taiwan將開展 Mini LED及Micro LED展區吸睛

2019-08-19 13:35

Google新工具讓教師可以更有效率檢查學生作業是否抄襲

2019-08-19 09:54

IKEA正式成立智慧家庭事業部門 開創家具全新發展機會

2019-08-19 09:54

鈦合金Apple Card安全隱私 還能防彈

2019-08-18 20:30

充電用這條「Lightning線」 一插駭客就能偷你資料

2019-08-18 18:04

把車牌改成空值「NULL」 會發生什麼事？

2019-08-18 16:28

傳美國商務部將對華為90天限制緩衝期再次放寬

2019-08-18 12:41

這款病毒囂張15年仍活躍 台灣受威脅全球第三

2019-08-16 17:16

華碩強攻輕薄筆電 上半年成長率超越四成

2019-08-16 14:48

蘋果HomePod 23日在台開賣 售價不到萬元

2019-08-16 11:51

忍無可忍 蘋果控告Corellium以安全為名行侵害iOS之實

2019-08-16 09:38

研究發現：把全球農田1%設太陽能 即可滿足全球用電

2019-08-15 18:32

Nike收購數據分析新創Celect 以人工智慧強化本身市場銷售策略擬定

2019-08-15 13:31

台灣新創生態聚落節 主辦單位公布50個新創團隊名單

2019-08-15 13:13

Google再遭控訴以搜尋優勢 造成求職服務市場競爭不公

2019-08-15 13:09

Apple Card實體曝光質感驚艷 落地發出響亮清脆聲

2019-08-14 16:50

蘋果在日本京都配合祇園祭推出系列傳統工藝學習內容

2019-08-14 09:17

17 Media Japan營運長專訪：挖掘非乖乖牌的台灣人才顛覆發展

2019-08-14 09:16

Tumbler將轉由WordPress背後公司Automattic收購

2019-08-14 08:59

打破Google記錄 NVIDIA實現53分鐘訓練出可自然對話AI

2019-08-14 08:55

你用臉書Messenger聊天？ 語音對話內容可能已被轉錄

2019-08-14 07:51

Tesla在台揭曉Model 3售價 行動服務車率先在台南地區提供協助

2019-08-13 15:50

新版VMware HCX讓多雲或混合雲大量工作負載項目搬遷變更簡單

2019-08-13 09:43

搶先開箱Apple Card！到底跟一般信用卡哪裡不一樣？

2019-08-12 20:07

音樂電台大限將至 業者：節目分眾化

2019-08-12 18:07

5G普及速度快 愛立信：2024年達19億用戶

2019-08-12 16:43

反對市場看法 美國娛樂軟體協會強調電玩與暴力行為並無直接關連

2019-08-12 11:16

iPhone通訊錄 可能成為駭客攻擊目標

2019-08-11 18:21

手臂解鎖？生物駭客把特斯拉Model 3 鑰匙晶片植入體內

2019-08-11 16:00

因應名人吃播流行趨勢 W Hotel推出Sip & Slurp豪華客房服務方案

2019-08-11 11:36

炒房「帥過頭」遭爆虛擬貨幣割韭菜 誆人投資卻遲不上架！

2019-08-10 17:12

蘋果[AR]T系列課程開放參與 台灣直營店也能感受擴增實境藝術作品

2019-08-10 15:16

新機發表前 Pixel手機業務負責人傳將轉調Google執行長辦公室

2019-08-10 15:13

博通傳再度重啟談判，預計收購賽門鐵克企業端業務

2019-08-10 07:48

AMD不排除在EPYC系列處理器 加入更多AI運算與異構加速設計

2019-08-09 14:44

博通傳再度重啟談判 預計收購賽門鐵克企業端業務

2019-08-09 14:44

以實惠價格吸引用戶 迪士尼推出包含Disney+、Hulu與ESPN+同捆方案

2019-08-09 14:43
看更多

熱門文章

台灣首位寶可夢世界冠軍 10歲男孩「比賽全程披國旗」

2019-08-19 12:13

熊大貼圖免費送 快在Line上傳限時動態

2019-08-19 16:31

Windows當掉出現「錯誤報告工具」有用嗎？微軟解答

2019-08-19 15:42

6400萬像素搶先實拍！「高像素手機」是偽命題嗎？

2019-08-19 19:44

對抗華為 小米、OPPO與Vivo結盟可數據互傳

2019-08-19 17:04

蘋果秋季新品 傳Apple Watch在列

2019-08-19 14:39

華碩ZenFone 6 30周年限定版開賣 官網登錄再送紀念包

2019-08-19 12:30

越早解約付越多 購機綁約違約金怎麼算？

2019-08-19 14:40

Touch Taiwan將開展 Mini LED及Micro LED展區吸睛

2019-08-19 13:35

同資費購機綁約 消基會點名「這二家電信」違約金高

2019-08-19 13:13

新iPhone啟動拉貨 機殼廠8月業績估增溫

2019-08-19 13:26

手機綁約違約金差很多 消基會籲制定上限

2019-08-19 13:57

購機高違約金 消基會點名遠傳、台灣之星

2019-08-19 14:40

Sony 8K全陣列LED電視Z9G系列 第三代OLED電視登台

2019-08-19 21:01

小米、OPPO與vivo成立互傳聯盟 實現跨品牌手機檔案直覺互傳

2019-08-20 09:05

用完資金 Blocks模組化手錶確定無法順利推出

2019-08-20 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top