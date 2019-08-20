Google新創加速器提出讓偶像能「近距離」與粉絲互動服務Fundo

Google內部新創加速器Area 120，稍早宣布推出名為Fundo的全新發展項目，將讓YouTuber在內創作者、偶像能藉此與粉絲「面對面」、「近距離」互動，讓粉絲能透過支付小額費用即可與偶像進行交流。

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如同限定、專屬的偶像見面會，Fundo主打可透過支付小額費用，即可讓粉絲透過手機、電腦等連網裝置，配合線上連線方式與創作者、偶像近距離互動，藉此增加創作者、偶像的親和力，同時也能縮減與粉絲之間隔閡，藉此增加支持黏著度。

目前知名YouTuber如Jessii Vee、KreekCraft都已經開始藉由Fundo與粉絲互動，而這樣的互動模式與線上直播不同，在於粉絲能以一對一或一對多等形式與創作者、偶像聊天，或是進行各類線上互動，讓粉絲能有更多專屬感受。

而粉絲支付金額多半介於4美元左右，但有些知名偶像可能會將支付金額提昇至40美元左右。

目前Fundo僅先以對外邀請形式提供測試使用，但已經有部分YouTube或僅應開始透過此項服務與粉絲互動。

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在此之前，YouTube已經推出提供線上打賞贊助的Super Chat功能，讓粉絲人數超過1萬名的YouTube影音創作可隨時透過手機進行直播，而粉絲們也能透過贊助方式支持個人喜愛的YouTube影音創作者，藉由小額贊助方式讓個人留言以明顯彩色形式置頂呈現，但整體形式與此次提出的Fundo應用模式並不相同。

LINE方面，則是在今年6月的LINE Conference 2019活動中，宣布推出全新直播服務LINE LIVE，透過其中Premium頻道功能，以月費方式訂閱觀看，預期可讓明星、人氣網紅以此建立專屬粉絲頻道，並且透過付費方式觀看粉絲專屬內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》