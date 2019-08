Google新創加速器提出讓偶像能「近距離」與粉絲互動服務Fundo

Google內部新創加速器Area 120,稍早宣布推出名為Fundo的全新發展項目,將讓YouTuber在內創作者、偶像能藉此與粉絲「面對面」、「近距離」互動,讓粉絲能透過支付小額費用即可與偶像進行交流。

分享 facebook

如同限定、專屬的偶像見面會,Fundo主打可透過支付小額費用,即可讓粉絲透過手機、電腦等連網裝置,配合線上連線方式與創作者、偶像近距離互動,藉此增加創作者、偶像的親和力,同時也能縮減與粉絲之間隔閡,藉此增加支持黏著度。

目前知名YouTuber如Jessii Vee、KreekCraft都已經開始藉由Fundo與粉絲互動,而這樣的互動模式與線上直播不同,在於粉絲能以一對一或一對多等形式與創作者、偶像聊天,或是進行各類線上互動,讓粉絲能有更多專屬感受。

而粉絲支付金額多半介於4美元左右,但有些知名偶像可能會將支付金額提昇至40美元左右。

目前Fundo僅先以對外邀請形式提供測試使用,但已經有部分YouTube或僅應開始透過此項服務與粉絲互動。

Hey guys! Want to MEET ME? I'll be doing another LIVE and ONLINE Meet & Greet with YouTube NEXT Friday!



The date is Friday, June 21st at 6 PM EST!



Here's the link to get your tickets! https://t.co/jSPvNQ4EzF

Spots are limited so be sure to get your tickets fast! 🔥🥳 pic.twitter.com/M7VcWM4YUJ