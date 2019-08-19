台灣首位寶可夢世界冠軍 10歲男孩「比賽全程披國旗」

2019-08-19 12:13 聯合新聞網 綜合報導



今年10歲的吳比得到寶可夢世界錦標賽冠軍，比賽過程中他隨身攜帶的國旗，甚至披著國旗應戰。圖擷自 巴哈姆特 分享 facebook

2019寶可夢世界錦標賽（Pokémon World Championships）於16日在華盛頓特區（Washington D.C.）舉行，在這場聚集來自世界各地寶可夢玩家的賽事中，來自台灣的10歲男孩吳比（Pi Wu）披著國旗參加電玩部門兒童組賽事，而他也一路過關斬將得到冠軍，成為台灣之光。

寶可夢世界錦標賽是由寶可夢公司舉辦一年一度的盛事，結合寶可夢電玩和卡牌遊戲，並分為兒童、青少年及成年組，超過35個國家的玩家前來進行競賽。當中10歲的吳比一路過關斬將拿下電玩兒童組冠軍，是台灣第一位得到這項殊榮的玩家。

吳比在比賽全程身披國旗，就連獲獎受訪時也是披著國旗受訪。當天他的家人也都到場為他加油，吳比的哥哥吳震也是知名寶可夢選手，曾多次赴美參加競賽。當天受訪時，吳比也感謝他的哥哥及家人。

這場比賽也在網路上直播，許多網友看到吳比身上的國旗，興奮的在聊天室中留言：「TAIWAN」、「TAIWAN No.1」，讓台灣在國際上被看見。而吳比奪冠的消息第一時間也透過網路傳回台灣，網友紛紛留言恭喜吳比，「太神啦，世界冠軍！！」、「冠軍灑花！」