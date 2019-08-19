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IKEA正式成立智慧家庭事業部門 開創家具全新發展機會

2019-08-19 09:54楊又肇

IKEA稍早正式宣佈成立全新智慧家庭事業部門，並且以IKEA Home smart作為正式名稱。

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實際上，IKEA從2012年便開始推動智慧家庭關連產品，但直到2015年才先以支援Qi無線充電的桌子，以及相關配件進入智慧家庭應用市場。

而在2017年時，則是以TRÅDFRI (瑞典語的無線之意)作為品牌名稱，推出一系列智慧照明產品，並且採用蘋果HomeKit標準設計，讓iPhone等裝置能透過連網方式遠端操作家內燈泡等照明設備，或是配合HomeKit中樞如Apple TV、HomePod等裝置打造自動化照明應用。

今年更與音響製造商Sonos合作，打造支援蘋果Siri互動操作的智慧喇叭，同時也在今年6月將TRÅDFRI專屬app更名為IKEA Home，並且加入支援蘋果Siri、Google Assistant與亞馬遜Alexa，讓使用者能透過這些數位助理服務連動操作家裡的IKEA智慧家庭應用產品。

在正式成立智慧家庭事業部門，意味IKEA將進一步朝向數位化轉型，並且在家具產品整合更多智慧功能應用，藉此創造家具全新發展方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

IKEASiri瑞典

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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