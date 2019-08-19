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Google新工具讓教師可以更有效率檢查學生作業是否抄襲

2019-08-19 09:54楊又肇

先前針對學校數位教學應用需求提供CourseKit之後，Google稍早宣布推出全新Assignments工具，將可協助教師確認學生作業內容是否抄襲

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根據Google說明，Assignments整合Google Docs、Google Drive、Google Search等工具，基本上就是過去推出的CourseKit升級版本

而此次新增功能，更是結合搜尋、人工智慧等技術應用，讓教師可以快速將學生遞交作業進行檢查，確認內容是否涉及抄襲，而在一般應用也能協助確認學生作業內容引述來源是否正確等。在整個確認比對過程僅需20秒，並且能由系統自動生成報告結果，讓教師確認學生作業是否需要做改進。

此項工具不僅協助教師可藉由線上工具快速指派作業，同時也能更有效率地確認學生是否按時完成，並且在繳交作業內容中確認是否需做修正、改進等，讓單一教師可以用更快效率處理眾多學生作業批改問題，並且將心力放在特定處理狀況。

其實在Google推出此項服務之前，不少美國境內教師就會將學生繳交作業透過Google Search比對，確認學生繳交作業是否有抄襲網路內容情況，因此將此項功能整合在Assignments，並且配合Google旗下技術讓作業比對結果可以更加精準，讓教師可以節省更多工作佔用時間。

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由於網路服務越來越方便，使得不少學生撰寫作業內容時，多少也會參考、引述網路內容，除了可能讓學生貪圖方便以抄襲方式快速完成作業，不少學生參考眾多網路資訊後，難免也可能會讓實際撰寫內容與網路資訊雷同，因此學生其實也能藉由Google Search等工具，確認自己所完成作業內容是否缺乏原創。

目前Assignments將以測試形式免費開放測試，但未來以正式版本推出後，免費使用範圍將縮減至確認最多三份作業內容，除非升級使用每月4美元起跳的付費版G Suite Enterprise for Education。

不過，相比論文檢測服務平台Turnitin累積多達10億份學生論文資料，並且在全球超過15000個教育機構使用，Google在此類內容比對檢測仍以網路搜尋資訊為主，因此在比對精準度仍有可能出現其侷限性，但從許多學生都會習慣透過Google Search搜尋資料的情況來看，或許Google仍有一定技術規模優勢。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

抄襲

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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