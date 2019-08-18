充電用這條「Lightning線」 一插駭客就能偷你資料

Photo Credit: Hak5 分享 facebook 大家都知道來路不明的USB隨身碟不要亂插，免得被駭客趁機種木馬盜取資料；但入侵手法層出不窮，現在就連蘋果Lightning線都得當心了，因為已有駭客成功研發出外觀跟蘋果原廠一模一樣，但內含惡意晶片與軟體具攻擊能力的Lightning線。只要把這條線插進你的iPhone或電腦，就能趁機竊取你的資料！

在世界駭客大賽Defcon上，任職於Verizon的資安研究員Mike Grover跟聽眾介紹了一條自製代號為「O.MG」的改裝Lightning線，它的外表就如前述跟蘋果原廠一模一樣，現場的聽眾無法分辨；不只如此，這條駭客線一插上去時不僅可以正常充電與傳輸資料，iPhone或電腦也無法偵測它是一條有問題的線。

這條線內含Wi-Fi無線晶片，當它連接裝置時本身就會變成一個Wi-Fi熱點，連線距離最遠可達300英尺，並且駭客登入該IP後就可以對iPhone或電腦動手腳執行指令，竊取密碼甚至是連上網進行遙端操縱。

Mike Grover說事實上這種線存在於市場上已經很長一段時間了，而且這種技術不是Lightning的專利，其他USB 線材都能運用，據他了解甚至可能連美國國家安全局都有出過自己的版本；不過Mike Grover也說，Lightning正好就是最難駭、最難植入晶片的線。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》