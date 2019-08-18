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把車牌改成空值「NULL」 會發生什麼事？

2019-08-18 16:28INSIDE

圖／取自Shutterstock
圖／取自Shutterstock
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在世界駭客大賽Defcon上，一名資安研究員Joseph Tartaro (Droogie) 講了這次實驗：在美國，可以把車牌改成個人化的文字，細節規範則每州略有不同，也常常可以看到各種創意車牌。

不過Tartaro這次太有創意，捅到加州罰單系統的漏洞。他向州政府申請了「NULL」的車牌，因為NULL在許多時候代表空值，應該就是沒有這個車牌的意思。這麼做主要是好玩，他當時想就算真的踩到系統漏洞，應該會因為找不到此車牌而「隱形」，收不到罰單。

想不到結果卻完全相反：他收到了所有的罰單。

一切從Tartaro收到一張真正的違規停車罰單開始。接著，一旦系統把他的地址和一條罰單連結起來，而且他真的去付款後，之後所有虛假車牌、查無此車牌、忘了填寫車牌的罰單通通都寄到他的地址來了，甚至在他申請車牌之前的2014年罰單也寄到這裡來。累積起來Tartaro一度收到共12,049美元的罰單（約 378,000 台幣）。

Tartaro也向罰單系統公司Citation Processing Center，罰單處理中心（一家私人公司）反應他們系統有問題，結果對方要求他把所有罰單寄回，除此之外並沒有要處理這個問題的意思，而Tartaro怕失去這些罰單紙本就沒證據證明「這不是他的罰單」，因此拒絕了。但他通完電話後卻在罰單處理中心公布的清單上發現，其中原本有張 Honda 汽車的罰單被改成了他開的 Infinity。

這下 Tartaro 緊張了，但還好手上的紙本沒有交出去，能夠證明是罰單處理中心單方面竄改資料庫。對媒體詢問，罰單處理中心僅表明知道這個案子，但不願做更多說明。

接著Tartaro找上監理站，還好監理站幫他撤銷了一些罰單，但是根本上依舊沒解決，新的罰單還是不斷湧進來，而他還是得不斷拿罰單去監理站撤銷。

不只如此，Tartaro今年因爲積欠罰款太多，沒辦法更新汽車登記資料。好在最近幾天罰單開始神奇地消失。Tartaro 演講當天的累積罰款在 6000 美元，WIRED這周二致電詢問罰單處理中心後，上網查詢只剩 140 美元。但仍未知之後是否還會不斷有新的罰單進來。

不過WIRED的合作記者 Christopher Null認為這是Tartaro自找的，可以看出Christopher因為「Null」這個姓已經吃過不少苦頭，根據他的親身經歷，隨著「最小可行性產品」的概念風行，造就更多不嚴謹的程式，而 Null相關的bug又不足以大到得馬上修，讓他從銀行開戶到快遞取貨都受盡委屈。

在這個事件中根據監理站人員說法，他們自己只是處理罰單的末端，似乎沒有太大的權限，罰單資料是警察局處理並登記到罰單處理中心的，監理站這邊只知道要去向Tartaro收錢，而且更新今年的牌照。

另一方面Tartaro似乎不打算換車牌，根據他的理論，現在所有不明車牌的罰單都指向他的地址，就算他取消這個車牌重新註冊也無濟於事，甚至可能讓情況更複雜。他最大的希望就是系統能修好，一勞永逸。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

罰單監理站駭客

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